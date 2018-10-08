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08 Ekim 2018 Pazartesi 11:15

Tarihi Havagazı Fabrikası’nın bacasından 10 yıldır sanat tütüyor

19. yüzyılda İzmir’in havagazı ile aydınlatma sistemi için kurulan, 2008 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek kültür merkezine dönüştürülen Alsancak’taki Havagazı Fabrikası, 10 yılda sayısız konser ve...

Tarihi Havagazı Fabrikası'nın bacasından 10 yıldır sanat tütüyor
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19. yüzyılda İzmir’in havagazı ile aydınlatma sistemi için kurulan, 2008 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek kültür merkezine dönüştürülen Alsancak’taki Havagazı Fabrikası, 10 yılda sayısız konser ve etkinliğe ev sahipliği yaptı ve sanatsever gençlerin buluşma mekanı oldu.

1955 yılına kadar işler durumda olan ve ardından uzun yıllar harap durumda bekleyen Tarihi Havagazı Fabrikası, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları ile 2008 yılı Aralık ayından beri bir kültür sanat merkezi olarak hizmet veriyor. Kent merkezinde paha biçilmez değere sahip arazi, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun kentin ve kentlinin değerlerini korumaya dönük çalışması doğrultusunda İzmirlilerin sosyal hayatına renk katan bir cazibe merkezine dönüştürüldü.

Büyükşehir belediyesinin dokunuşuyla yeniden ayağa kalkan Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde; yıl boyunca ücretsiz konserler, kültür sanat etkinlikleri, festivaller, kongreler, seminerler, sempozyum ve çalıştaylar düzenleniyor. Kültür ve sanat üreten bir fabrikaya dönüşen tarihi yapı, geride kalan 10 yılda İzmirlilerin vazgeçilmez mekanlarından biri haline geldi.

Eskiden harabe vaziyetteydi

İzmir’in sembol yapılarından biri olan tarihi Havagazı Fabrikası’nın restorasyonu sırasında, 23 bin 250 metrekarelik açık alan üzerindeki 2 bin 850 metrekarelik inşaat alanına sahip tescilli yapılar dışındaki tüm yapılar yıkıldı, dev baca güçlendirildi. Fabrika sahasındaki dökümhane binası kafeterya, depo binaları da sergi salonu ve sanat atölyeleri şeklinde düzenlendi. Diğer tescilli yapılar ise okuma salonu, satış birimi ve idari bina olarak kullanılmak üzere restore edildi. Alanın gerisinde iki katlı betonarme bina da yenilendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi alanda ayrıca 122 araçlık otopark, 1800 metrekarelik açık hava seyir alanı (oturabilir çim alan), meydanlar ve 5 süs havuzu oluşturdu.
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