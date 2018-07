TED İzmir Kolejine yeni atama

TED İzmir Kolejinde gerçekleştirilen yeni görevlendirmeye göre, kurucu temsilciliğe Açalya Ünver atandı. Yeni görevi nedeniyle bir açıklama yapan Ünver, "Öğrencilerimizi, yeteneklerine ve ilgi alanlarına yönelik programlarla destekliyoruz. Bünyemizde kurduğumuz Sanat Akademisinde onlara müzik, yaratıcı drama ve tiyatro ile dans dersleri veriyoruz" dedi.

Öğrencilerini Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı, öz güven sahibi bireyler olarak topluma kazandırma ilkesiyle eğitim verdiklerini dile getiren TED İzmir Koleji Kurucu Temsilcisi Açalya Ünver, okulun başarılarını paylaştı. Ünver, "Geçtiğimiz günlerde açıklanan LGS puanları okulumuzun başarısını ortaya koydu. Öğrencilerimizin puanlarına baktığımızda gördük ki her 10 öğrencimizden 1’i yüzde 1’lik dilimde, her 7 öğrencimizden 1’i yüzde 2’lik dilimde, her 3 öğrencimizden 1’i de yüzde 3’lük dilimde yer alıyor. TED İzmir Koleji olarak öğrencilerimizi, yeteneklerine ve ilgi alanlarına yönelik programlarla destekliyoruz. Bünyemizde kurduğumuz Sanat Akademisinde onlara müzik, yaratıcı drama ve tiyatro ile dans dersleri veriyoruz. Uluslararası geçerliliği olan İşletme ve Teknoloji Eğitim Konseyi (BTEC) programları ile sosyal medya, mutfak sanatları, sanat ve tasarım alanlarında sertifika sahibi gençler yetiştirerek, öğrencilerimizin iş dünyasına girerken rekabette bir adım önde olmasını sağlıyoruz. Programla öğrencilerimize mesleki yeterlilik kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Firmalar için tercih edilen bireyler yetiştirmek okulun hedefi

Açalya Ünver, BTEC’in; ‘eğitimsel mükemmellik’ anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in denklik kabul ettiği bir program olduğunu belirterek, "Program ile öğrencilere yükseköğretime girişte gerekli becerileri kazandırmak ve onları sektörün önde gelen firmaları için tercih edilen bireyler haline getirmek hedefleniyor. Avrupa, ABD, Asya ve Avusturalya üniversiteleri ile dünya çapındaki firmalar tarafından kabul gören program kapsamında uluslararası geçerliliği bulunan 25 sektörde, 700’den fazla meslek alanında bin 500 programda ‘mesleki yeterlilik’ belgesine sahip olma fırsatı sunuluyor. Biz de bu programlardan 3’ünü TED İzmir Koleji’nin odağına aldık. MEB mevzuatına uygun olarak 7. sınıflara Mutfak Sanatları, lise hazırlık sınıfına Sosyal Medya ile Mutfak Sanatları, 9. sınıflara ise Sanat ve Tasarım sertifika programları kapsamında dersler veriyoruz" ifadelerini kullandı.