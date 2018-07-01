TİM Sektörler Konseyi’ne 4 Egeli girdi

Türkiye’de 72 bine ulaşan ihracatçıların çatı kuruluşu, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 25. genel kurulunda Türkiye Tekstil Sektör Kurulu Başkanı İsmail Gülle TİM Başkanı seçilirken, TİM Sektörler Konseyi’ne Ege Bölgesi’nden 4 ihracatçı seçildi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er ve Orta Anadolu Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İzmirli ihracatçı Feyyaz Ünal TİM Sektörler Konseyi’ne seçilen isimler oldu.

Türkmenoğlu kurada kaybetti

Meyve Sebze Mamulleri sektöründe TİM Sektörler Konseyi üyeliği için İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Türkmen Türkmenoğlu aday oldu. İki adayın aldığı oylar eşit çıkınca iki aday, TİM Sektörler Konseyi Üyeliği görevini 2’şer yıl yapma konusunda anlaşmaya varmalarına karşın yapılan kura çekimi sonucunda MelisaTokgöz Mutlu, TİM Sektörler Konseyi’nin yeni üyesi oldu.

İsmail Gülle 149 oyla kazandı

TİM Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel Kurula Başbakan Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin aralarında bulunduğu 600 kişi katıldı. TİM Genel Kurulu’nda ilk olarak 27 üyeli TİM Sektörler Konseyi üyeliği seçimi yapıldı. TİM Sektörler Konseyi belli olduktan sonra TİM Başkanlığı seçimine geçildi. TİM Başkanlığı için Türkiye Tekstil Sektör Kurulu Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Maden Sektör Kurulu Başkanı Oğuz Satıcı ve İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı ve TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki aday oldu. TİM Başkanlığı seçimini İsmail Gülle 149 oyla kazanırken, Tahsin Öztiryaki 140 oy, Oğuz Satıcı ise; 109 oy aldı. İsmail Gülle, Okan Oğuz, Oğuz Satıcı ve Mehmet Büyükekşi’den sonra TİM’de başkanlık koltuğuna oturan 4. ihracatçı oldu.