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15 Ekim 2018 Pazartesi 10:43

Tiyatro maskları down sendromlu gençlerin elinde renklendi

Down sendromlu gençler, el becerilerini kullanarak tiyatro maskı yaptı, maskları ince ince boyadı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Duygu Ebru Öngen...

Tiyatro maskları down sendromlu gençlerin elinde renklendi
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Down sendromlu gençler, el becerilerini kullanarak tiyatro maskı yaptı, maskları ince ince boyadı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Duygu Ebru Öngen Corsini yönetiminde, gençler atık ve yeniden dönüştürülen kâğıtlarla yaptıkları masklarla, tiyatronun evrensel büyüsüne tanıklık etti.

Corsini, MaviBahçe’deki İyilik Atölyesi’nde çalışan İzmir Down Sendromu Derneği üyesi gençlerle, Uşak Üniversitesi Avrupa Birliği Erasmus Plus kapsamında Doç. Dr. Meral Özçınar’ın koordinatörlüğünü üstlendiği “In Orchestra Projesi”’nde bir araya geldi. İki aşamalı gerçekleştirilen etkinlikte tiyatro maskları yapan down sendromlu gençler, yaptıkları maskları da hayal dünyalarındaki renklere boyadı.

Corsini, “Gençlerin performans sanatlarında bir araç olarak kullanılan masklarla tanıştırılmasını amaçladık. Gençlerimizle ilk aşamada atık, yeniden dönüştürülen kâğıtlarla çalıştık. Tiyatro sahnelerinde kullanılan La cartapesta mask yapım tekniğini kullandık. İkinci aşama da yaptıkları maskların boyanmasıydı. Gençlerimiz çalışma boyunca maskları özenle, büyük bir sabırla, titizlikle ve keyifle boyadı” dedi.

Corsini, çalışmada 7 mask yaptıklarını, gençlerin heyecanının ise görülmeye değer olduğunu söyledi.
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