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19 Temmuz 2018 Perşembe 12:40

Torbalı’da ’engelsiz yollar, kaldırımlar ve sosyal alanlar’ projesi

İzmir’in Torbalı ilçesinde, ’engelsiz yollar, kaldırımlar, sosyal alanlar’ projesi kapsamında Çaybaşı Mahallesi’nin iki kilometrelik yolu ve yaya kaldırımı kilit parke taşı döşendi.Torbalı Belediyesi’nin, ilçede engelli vatandaşların...

Torbalı'da 'engelsiz yollar, kaldırımlar ve sosyal alanlar' projesi
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İzmir’in Torbalı ilçesinde, ’engelsiz yollar, kaldırımlar, sosyal alanlar’ projesi kapsamında Çaybaşı Mahallesi’nin iki kilometrelik yolu ve yaya kaldırımı kilit parke taşı döşendi.

Torbalı Belediyesi’nin, ilçede engelli vatandaşların sosyal alanlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla uyguladığı ’engelsiz yollar, kaldırımlar, sosyal alanlar’ projesi devam ediyor. Bu kapsamda, fen işleri müdürlüğünce sürdürülen çalışmalara Çaybaşı Mahallesi’nden sürdü. Çaybaşı trafik ışıklarından mezarlığa kadar olan ve uzunluğu iki kilometreyi bulan caddeye sağlı sollu olmak üzere kilit taşı döşendi. Işıklandırma çalışmaları da tamamlanan caddeye döşenen kilit taşı toplamda 11 bin metrekareyi buldu. Çalışmalarını Çaybaşı Yenimahalle bölgesinde sürdüren belediye ekipleri, burayı da 15 bin metrekarelik kilit taşıyla bezedi. Mahallenin her tarafını kapsayacak olan çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedeflenirken, belediye ekiplerinin çalışmaları sadece Çaybaşı’yla sınırlı kalmadı. Pamukyazı’ya 30 bin metrekare kilit taşı döşeyen ekipler, Tulum’da 16 bin metrekare, Subaşı’da da 4 bin metrekarelik kilit taşı çalışması yaptı.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, ilçedeki bütün projelerde, yatırımlarda, çevre düzenlemelerinde, sosyal yaşam alanlarında engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Ekiplerimiz Torbalı’nın hemen her noktasında hummalı bir çalışma temposu içindeler. Çaybaşı’nın içinden geçen iki kilometrelik caddeyi baştan aşağıya yeniledik. Aynı çalışmanın benzerini subaşı Mahallesi’nde gerçekleştireceğiz. Naime’de de bir meydan düzenlemesi söz konusu. Ayrancılar’dan Subaşı’ya, Yazıbaşı’dan Tulum’a kadar nerede düzeltilmesi, yenilenmesi gereken yol, cadde varsa ekiplerimiz orada çalışmaları tamamlıyor. İlçe sakinlerine en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalışmaların tamamında önceliğimiz engelli vatandaşlarımızdır" dedi.
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