Torbalı’da fırsatçı marketlere ’fiyat’ denetimi

Döviz kurlarının değişiklik göstermesiyle fırsatçılar bazı marketlerde fiyatları yükseltirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından da İzmir’in Torbalı ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde denetime çıktı.

Artan döviz fiyatları ve hemen ardından gelen zamlar, tepkilere neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da zabıtalara yaptığı ’denetim’ çağrısının ardından Türkiye’nin bir çok noktasında da zabıtalar marketlerdeki denetimlerini artırdı. Yapılan zamlar, fırsatçılık olarak değerlendirilirken, Torbalı ilçesinde de zabıta ekipleri etiket denetimine çıktı. Zincir marketlerin lojistik merkezi konumundaki ilçede ansızın denetim yapan ekipler, tüm ürünlerin fiyatlarını didik didik etti. Denetimlerde yine, marketten rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı. Ekipler, yerli üretim logoları hakkında market görevlilerine bilgi verip, eksiklerin en kısa süre içinde tamamlanmasını istedi. Yapılan denetimlerde firmalar eksikleri konusunda uyarıldı. Yapılan uyarıları dikkate almayan firmalara zabıta, idari yaptırım uyguladı. Zabıta ekipleri, tespitleri sırasında eksiklikleri de tutanaklar ve fotoğraflarla belgeledi.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlerin da kayıt altın alındığını ve fahiş fiyatla satış yapan şirket, market ve iş yerlerine yönelik yaptırımların devam edeceğini söyledi. Başkan Görmez, "Torbalı büyük ölçekli marketler zincirinin aynı zamanda lojistik merkezi konumunda. İzmir’in neredeyse bütün paketlenmiş ürünleri bizdeki lojistik merkezlerden sağlanıyor. Üzülerek belirteyim bazı şirketler ülkemizdeki bu süreci, döviz kurlarındaki artışı istismar ediyor, fırsatçılığa çeviriyor. Vatandaşlarımızdan gelen bütün şikayetler ile bizim doğrudan yaptığımız denetimlerde bunu görüyoruz. Bu konuda asla müsamaha göstermeyeceğiz. Gerekirse bu firmaları, marketleri teşhir edeceğiz" şeklinde konuştu.