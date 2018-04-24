Torbalı’da şenlik havasında kutlama

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Torbalı’da bir haftaya yayılan etkinliklerle kutlandı. İlçede,23 Nisan etkinlikleri kapsamında Torbalı Belediyesi tarafından geleneksel çocuk oyunları şenliği, gençlik konseri ve geleneksel uçurtma...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Torbalı’da bir haftaya yayılan etkinliklerle kutlandı. İlçede,23 Nisan etkinlikleri kapsamında Torbalı Belediyesi tarafından geleneksel çocuk oyunları şenliği, gençlik konseri ve geleneksel uçurtma şenliği düzenlendi.

13 Nisan tarihinde Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Ortaokulu’nda başlayan ve çeşitli yerlerde devam Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği 21 Nisan’da 7 Eylül Stadyumu’nda final yaptı. Şenlikte; mendil kapmaca, halat çekme, kaleli yakan top, çat çıngır gibi bir zamanlar çocukların vazgeçilmezi olan fakat artık revaçta olmayan oyunlar oynandı. İlkokul 1, 2, 3 ve 4.sınıf öğrencilerinin yarıştığı şenlikte dereceye girenlere kupa ve çeşitli hediyeler verildi

Gençlik konseri coşkulu geçti

Torbalı Belediyesi tarafından Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen gençlik konseri yoğun ilgi gördü. Ücretsiz olarak izlenebilen konserde yetenek sizsiniz isimli yarışma programında kendisini tüm Türkiye’ye tanıtan Erdal ve Burak Toprak Kardeşler sahne aldı. Gençlik konserinde ayrıca; Sancak ile Onur -Mine ikilisi de şarkılar söylediler. Erdal Toprak’ın ‘Aşk yokmuş orada’ isimli son albüm çalışmasının lansmanının da yapıldığı konserde gençler doyasıya eğlendi. Konsere Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez eşi Arzu Görmez ile birlikte katıldı.

Uçurtma şenliği ile gökyüzü renklendi

Torbalı Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen uçurtma şenliğinin 12.’si Özbey Mahallesi’nde düzenlendi. “Uçurtmalarımızla göklere ulaşıyoruz “ temasıyla düzenlenen şenliğe ilgi yine yoğun oldu. Şenliğe katılan aileler sabahın erken saatlerinden itibaren Özbey’deki etkinlik alanını doldurdular. Aileler burada hem piknik yaptılar hem de hep birlikte eğlendiler. Torbalı Belediyesi tarafından 4000 adet uçurtmanın ücretsiz olarak dağıtıldığı şenlikte , konserler verildi çeşitli yarışmalar düzenlendi . Rüzgarın da müsait olmasıyla gökyüzünü süsleyen yüzlerce uçurtma olağanüstü bir manzara oluştururken özellikle çocukların sevinci görülmeye değerdi.