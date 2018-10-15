Torbalı’daki sosyal markete görkemli açılış

İzmir’in Torbalı ilçesinde belediyeye bağlı sosyal market, düzenlenen sade bir törenle hizmete açıldı.

Torbalı ilçesinde, yapımı yaklaşık 1 yıl süren Torbalı Belediyesi Sosyal Market projesinin açılışı yoğun bir katılımla yapıldı. Sosyal markette ihtiyaç sahibi vatandaşların lüks bir market konforunda ihtiyaçlarını giderebileceği ifade edilirken, sosyal marketin imkanlarından faydalanmak isteyen kişilerin sosyal markete giderek kendilerine verilen başvuru formlarını doldurup gerekli prosedürleri yerine getirmesi gerektiği ifade edildi. Komisyona giren başvuruların kabul edilmesi halinde vatandaşlara birer kart verileceği, vatandaşların kendilerine verilen bu kart ile gıda, temizlik malzemesi ve giyim gibi alanlarda belli ihtiyaçlarını sosyal marketten karşılayabileceği ifade edildi.

Sosyal marketin açılış töreninde konuşan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, İslamiyet’in yardımlaşmaya verdiği öneme dikkat çekerek, "Sosyal marketimizin amacı veren el ile alan el arasında köprü olmak. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı incitmeden acil ihtiyaçları konusunda kendilerine destek olacağız. 2014 yerel seçimlerinde göreve geldikten sonra hükümetimizle birlikte Torbalı’mızın çehresini değiştiren; sağlık, eğitim, ulaşım ,belediye yatırımları alanında 300’den fazla projeyi hayata geçirdik. Bugün açılışını yaptığımız sosyal marketimizin bile 1,5 yıllık bir emeğin sonucu. İşimizin Ankara ayağında bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Mahmut Atilla Kaya olmak üzere tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Devlet hastanemiz, Fetrek Çayı 1. etabın tamamlanması, diş hastanemiz, yeni belediye hizmet binamız yakında hizmete açılacak olan millet bahçemiz, yeni sokak ve cadde çalışmalarımız, mahalle meydanlarımız, yürüyüş yollarımız, 100 adet çocuk oyun parkı, tosemler, yeni araç filomuz; bunlar Torbalı için saymakla bitiremeyeceğimiz hizmetler. Bu son dört buçuk sene hemşehrilerimize söz verdiğimiz gibi Torbalı’nın altın yılları oldu" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili ve MKYK üyesi Mahmut Atilla Kaya da, Torbalı’da son yıllarda yaşanan değişimin tüm İzmir’de konuşulduğuna dikkat çekerek "Belediye Başkanımız Adnan Yaşar Görmez’in çalışmalarına ve projelerine her anlamda destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Geçmiş yıllarda Torbalı’da yerel idare ana muhalefet partisine mensup bir belediye başkanındaydı ve biz o dönem bir okul yapımında bile önümüze çıkarılan kimi engellerle boğuşuyorduk. Torbalı, son yıllarda yerel idare ile hükümetin koordineli çalışmasının meyvelerini topluyor. Belediyecilik anlamında çok başarılı çalışmalara imza atılıyor. Önümüzdeki süreçte bu ilçeyi çok daha güzel günler bekliyor” diye konuştu.

Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otçu ise belediye yatırımlarından övgü dolu sözlerle bahsederek şu açıklamalarda bulundu:

"Torbalı Belediyesi sosyal marketi, sosyal belediyecilik anlamında çok güzel bir proje oldu. Emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. Belediyemizin sosyal belediyecilik konusunda çok başarılı yatırımlarına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Torbalı’da yardıma muhtaç birçok vatandaşımız olduğu gibi, çok sayıda hayırsever kurum, kuruluş ve kişiler de var. Bu proje ihtiyaç sahipleri ile hayırsever kişileri bir araya getirecek. Bizler de İlçe Kaymakamlığı olarak bu projeyi destekleyecek ve tüm kurumlarımızla sahip çıkacağız."