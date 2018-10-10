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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:38

Torbalılı kadınlar zumba ile coştu

İlçe genelinde binlerce genç ve kadının spor yapmasına olanak sağlayan Torbalı Belediyesi yeni açtığı spor kursları ile yine ilgi odağı oldu. Step, aerobik ve zumba etkinliklerine kadınlar yoğun ilgi gösterdi.Özellikle gençlerin ve kadınların...

Torbalılı kadınlar zumba ile coştu
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İlçe genelinde binlerce genç ve kadının spor yapmasına olanak sağlayan Torbalı Belediyesi yeni açtığı spor kursları ile yine ilgi odağı oldu. Step, aerobik ve zumba etkinliklerine kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Özellikle gençlerin ve kadınların spor yapmalarına olanak sağlamak adına kurslar açan, mahallelere futbol ve basketbol sahaları yapan, fitness aletleri yerleştiren Torbalı Belediyesi, yeni bir spor kursu daha açtı. Kadınların severek yaptığı step, fitness ve zumba kurslarını başlatan belediyenin kursları yoğun ilgi gördü.

Fazla kilolarından kurtulmak isteyen kadınlar, egzersizle vücudu ve zihni kontrol altına almaya dayanan bir spor dalı olan Latin dansı zumba eşliğinde hem eğlenecek hem de fazla kilolarını atma imkanı buluyor. Torbalı Belediyesi bu spor kurslarından sadece ilçe merkezindeki kadınların değil Ayrancılar’daki kadınların da yararlanması için kursları Ayrancılar’da da açtı. Step-aerobik kursu Pazartesi ve Çarşamba günü saat 17.00-21.00 saatleri arasında Belediye Kültür Merkezi (BKM)’de; Salı-Perşembe ve Cuma günleri saat 14.00-18.00 arası ise Ayrancılar TOSEM’de gerçekleşecek.

Zumba çok seviliyor

Alanında uzman antrenörler tarafından yapılan etkinliklerde en yoğun ilgiyi ise Zumba görüyor. United Sport Akademi’nin başarılı antrenörlerinden Emel Sert tarafından yapılan etkinlikte bayanlar hem eğlenip hem de spor yapma imkanı buluyor. Zumba etkinliği Pazartesi-Cuma günleri saat 09.00-10.00 arası Muzaffer Kebapçıgil Koruluğu içindeki kapalı spor salonunda yapılıyor.

Spora ayrı önem

Kadınların ilgi duyduğu spor kurslarına ağırlık verdiklerini ve sağlıklı bir gelecek için sporu önemsediklerini dile getiren Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Göreve geldiğimizden bu yana spora ayrı bir önem verdik. İlçe genelinde 21 adet basket ve halı saha, 1 tenis kortu inşa ettik. 38 yerde fitness alanı yerleştirdik. Vatandaşlarımızın sabah ve akşamları rahat bir şekilde spor yapmaları için de yürüyüş yolları yaptık. Açtığımız spor kurslarında da binlerce gencimizi yetiştirdik. Sağlıklı yaşam için spor şart. Bayanların ilgi duyduğu alanlarda kurslar açmaya devam ediyoruz. Step, aerobik ve zumba gibi spor kurslarına çok yoğun ilgi olması bizi sevindiriyor. Spora destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
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