İZMİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 10:30

Torbalılı yetenek 3 kıtada madalya avında

Milli takımda forma giyen Torbalılı Ali Berk Erol, Macaristan’ın Györ kentinde düzenlenecek olan U18 Avrupa Atletizm Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek. Genç sporcu, hedefinin ise Avrupa Şampiyonu olmak olduğunu belirtti.Torbalı Belediyesi...

Torbalılı yetenek 3 kıtada madalya avında
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Milli takımda forma giyen Torbalılı Ali Berk Erol, Macaristan’ın Györ kentinde düzenlenecek olan U18 Avrupa Atletizm Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek. Genç sporcu, hedefinin ise Avrupa Şampiyonu olmak olduğunu belirtti.

Torbalı Belediyesi Spor Okullarında keşfedilerek milli takıma kadar yükselme başarısı gösteren Ali Berk Erol, Macaristan’ın Györ kentinde düzenlenecek olan U18 Avrupa Atletizm Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor. 5-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışlarda, yüksek atlama branşında madalya kovalayacak olan Ali Berk’in hedefi ise 50 ülkeden sporcuların katılacağı yarışmalarda Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak. Antrenörü Gani Kıratlı ile birlikte yarışlara hazırlanan Ali Berk, 52 atletten oluşan Türk milli takımının gelecek vaat eden sporcularından biri olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında Fas’ın Marakeş kentinde yapılan Liselerarası Dünya Şampiyonasında üçüncülüğe ulaşan Ali Berk Erol, Macaristan’daki yarışlarda dereceye girdiği taktirde Arjantin’de gerçekleştirilecek 3. Gençlik Yaz Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanacak.

Torbalı Belediyesi Spor Okullarının genç yeteneklerdeki potansiyeli keşfedip onları doğru kanallara aktarma vazifesini sürdürdüğünü vurgulayan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Kültür sanat ve spor okullarımızda binlerce çocuk ve gencimizi yetenekleri doğrultusunda geleceğe hazırlıyoruz. Ali Berk Erol gibi pırıl pırıl gençlerimizi keşfedip onlara yeni ufuklar açıyoruz. Torbalı’dan bir gencimizin sayılı sporcuya nasip olan milli formayı giyip farklı ülkelerdeki yarışmalarda ay yıldızı temsil ediyor olması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Gençlerimizi desteklemeye, onlara yeni yollar yeni ufuklar açmaya devam edeceğiz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku