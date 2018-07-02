Torbalı’nın hedefi 100 bin ton asfalt

Makine parkını ve asfalt şantiyesini yenileyen Torbalı Belediyesi 60 mahalleyi kapsayan asfalt seferberliği başlattı. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Makine parkı ve teknik bakımdan güçlü bir belediye olduk” dedi.Torbalı...

Makine parkını ve asfalt şantiyesini yenileyen Torbalı Belediyesi 60 mahalleyi kapsayan asfalt seferberliği başlattı. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Makine parkı ve teknik bakımdan güçlü bir belediye olduk” dedi.

Torbalı Belediyesi ilçede asfaltlama çalışmalarına hız verdi. İlk etapta Ayrancılar, Özbey ve Karakuyu mahallelerine giren belediyenin asfaltlama ekibinin hedefi bu yaz boyunca 60 bin ton sıcak asfalt dökmek. Gerek duyulması halinde bu rakam 100 bine çıkarılacak. Asfaltlama çalışmaları önümüzdeki günlerde Atatürk, Çaybaşı ve Subaşı mahallelerinde sürecek. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU’nun Torbalı’nın içme suyu şebekesini yenilemek için kazdığı merkez mahallelerdeki yol ve caddeler ise Büyükşehir Belediyesi tarafından tamir edilip asfaltlanacak.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, yaz mevsimi süresince ilçenin gerek duyulan her noktasını asfaltlayacaklarını ifade ederek, “Oldukça güçlü bir makine parkı kurduk. Araç, gereç ve teknik personel bakamından da oldukça iyi durumdayız. İlçemizdeki bozuk yolların stabile edilmesi, asfaltlanması göreve geldiğimizden beri önemsediğimiz bir konu. Geçtiğimiz yıllarda bu konuda epey bir mesafe aldık. İZSU’nun ilçe genelinde başlatmış olduğu su şebekesi yenileme çalışmaları olmasaydı bugün Torbalı’nın bozuk yol sorunu kalmayacaktı. Merkez mahallelerde düzenlediğimiz bütün yollar İZSU kazıları sonucu kullanılamaz hale geldi. Yasa gereği bu yolların Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanması gerekiyor. Bu sezon sorunu tamamen çözmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Makine parkını çok güçlendirdik”

Torbalı’nın 60 mahallesi 200 bine yaklaşan nüfusuyla geniş bir alana sahip olduğunu belirten Başkan Görmez, “2018 model 48 adet araç satın aldık. Bunların önemli bir kısmı temizlik, asfaltlama ve altyapı için kullanıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzün bünyesine kattığımız asfaltlama makineleri elimizi çok güçlendirdi. Tek sorun İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu alanda ağır çalışmasıdır” şeklinde konuştu.