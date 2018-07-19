Traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde traktörüyle şarampole yuvarlanan sürücü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Dolaylar Mahallesi’nde 58 yaşındaki İsmail Şentürk traktörü ile Çağlayan Mahallesi yönünden Ödemiş istikametine seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu, takla atan traktörün altında kalan Şentürk ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şentürk’ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Şentürk’ün cenazesi Çağlayan caminde kılınan cenaze namazının ardından Çağlayan mezarlığında toprağa verildi.