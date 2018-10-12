İZMİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 10:57

TÜBİTAK Üniversite Proje Yarışmaları bölge ödül töreni

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde “TÜBİTAK Üniversite Proje Yarışmaları Bölge Ödül Töreni” gerçekleştirildi.Ödül Törenine Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı...

TÜBİTAK Üniversite Proje Yarışmaları bölge ödül töreni
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde “TÜBİTAK Üniversite Proje Yarışmaları Bölge Ödül Töreni” gerçekleştirildi.

Ödül Törenine Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Üniversite Proje Yarışmaları İzmir Bölge Koordinatörü Prof. Dr. M. Serdar Korukoğlu, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Prof. Dr. Necdet Budak, “Yapacağımız bilimsel çalışmalardan başka çıkış yolumuz yok. Üniversitelerimizde yetenekli öğrencilere yönelik çeşitli projeler yapılıyor. Katma değerli ürünler üretemezsek, uluslararası rekabette yer alamayız. Temel amacımız tüm kurumlarımızın çalışmaları ile ülkemizi daha ileriye taşımak. Bugün dünyada biyoteknoloji, nanoteknoloji, robot teknolojisi, tekerleksiz araçlar tartışılıyor. Çok geniş bir konsept mevcut. Üniversite olarak bitirme tezi aşamasındaki öğrencilerimizi destekliyoruz. Bilim üretmek sadece ülkemiz için değil insanlık için de çok önemli. Çalışma hayatınızda da araştırma, geliştirme ve üretme gayreti ile üniversite-sanayi işbirliğinin sürdürülebilmesi konusunda ilgi ve desteklerinizi bekliyorum. Ar-Ge merkezleri ve üniversitelerimizin kapılarının sizlere her zaman açık olduğunu belirtmek istiyorum. Ortaya koyduğunuz ve bundan sonra koyacağınız projelerinizin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ile ülkemiz ekonomisine ve teknolojisine katkılar getirmesini diliyorum. Hepinizi kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen “Girişimcilik ve Yenilikçilik”, “Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri” ve “Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışmaları” bu yıl bölgesel olarak gerçekleştiriliyor. 2018 yılında başvuruları değerlendirmeye alınan toplam 809 adet projeden ön değerlendirmeyi geçen 789 adet proje ikinci değerlendirmeye alındı. Projeler oluşturulan panel sistemleri üzerinde bölgeleri içerisinde değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda her bir bölgede 50 adet olmak üzere toplam 300 adet proje, altı bölge merkezinde sergileniyor.

İzmir Bölge Sergisinde; Ege Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Balıkesir Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan projeler yer alıyor. Finalist projeler, diğer bölge finalistleri ile birlikte Türkiye Finali’nde yarışacaklar.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku