Tuğba Yurt Aliağalılar için söyledi

Aliağa’da dört gün boyunca birbirinden eğlenceli etkinliklerle kutlanan 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının finalinde başarılı şarkıcı Tuğba Yurt sahne aldı.Aliağa Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Aliağa’da dört gün boyunca birbirinden eğlenceli etkinliklerle kutlanan 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının finalinde başarılı şarkıcı Tuğba Yurt sahne aldı.

Aliağa Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırladığı Uluslararası Aliağa Çocuk Festivali, Tuğba Yurt konseriyle son buldu. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda sahne alan Tuğba Yurt, seslendirdiği birbirinden güzel ve bilinen şarkılarıyla konser alanını dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Yurt, hareketli parçaları ile hayranlarını coştururken söylediği romantik şarkılarıyla da duygusal anlar yaşattı.

Müziğe doyurdu

Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Tuğba Yurt, konserine son zamanların en hit şarkılarından ‘İnceden İnceden’ adlı parçası ile başladı. Sahnede kaldığı süre içerisinde birbirinden güzel 30 şarkı seslendiren sanatçı, geniş repertuvarı ile Aliağalıları müziğe doyurdu. Sahne performansıyla sık sık alkış alan Yurt’a yedi kişilik orkestra ekibi eşlik etti. Sahnedeki ritmini düşürmeyen şarkıcı, kırmızı sahne elbisesiyle de gözlere hitap etti. Muhteşem sahne performansı ile Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nı dolduran Aliağalıları kendine hayran bırakan Yurt, konserin bir bölümünde sahneden inerek bir Sezon Aksu klasiği olan ‘Sarışınım’ adlı parçayı seyircilerin arasında söyledi.

“En kötü günümüz böyle olsun”

Katılımcıların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kutlayan Yurt, kapanışı İzmir Marşı ile yaptı. İzmir Marşı eşliğinde alandaki bayrak şov ve havai fişek gösterileri coşkuyu zirveye taşıdı. Konser sonunda sahneye gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, güzel şarkıcıya teşekkür çiçeği takdim etti. Alanı dolduran binlerce Aliağalı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Başkan Serkan Acar, “Hep birlikte nice bayramlara. En kötü günümüz böyle olsun” dedi.