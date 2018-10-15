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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:14

Türk fotoğrafçıdan önemli başarı

Türk fotoğraf sanatçısı Erkan Çamlılar’ın eseri, dünyanın önde gelen fotoğraf ve fotoğrafçılık malzemeleri fuarı Photokina 2018’deki sergide yer aldı.Dünyanın önde gelen fotoğraf ve fotoğrafçılık malzemeleri fuarı Photokina...

Türk fotoğrafçıdan önemli başarı
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Türk fotoğraf sanatçısı Erkan Çamlılar’ın eseri, dünyanın önde gelen fotoğraf ve fotoğrafçılık malzemeleri fuarı Photokina 2018’deki sergide yer aldı.

Dünyanın önde gelen fotoğraf ve fotoğrafçılık malzemeleri fuarı Photokina 2018 Almanya’nın Köln şehrinde düzenlendi. Bu yılki Photokina 2018’e 66 ülkeden 812 firma katılırken Türkiye fuarda dört firma ile temsil edildi. Dünyaca ünlü firmaların katıldığı fuarda özellikle yeni model fotoğraf makineleri, objektifler, kameralar, kamera yan ürünleri ve yeni baskı tekniklerinden oluşan son teknolojik ürünler tanıtıldı. Fuarda ayrıca ünlü fotoğraf sanatçıların fotoğrafları sergilendi. Fotoğraflar arasında 2ROI Medya Yöneticisi ve Uluslararası Fotoğraf Sanatçısı Erkan Çamlılar da yer aldı. Fotoğraf sergisinde Türk bayrağı açan Çamlılar, Türk vatandaşları ve Türkiye’yi seven farklı ülke vatandaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

2ROI Medya Kurucusu ve Sosyal Medya Uzmanı Alaattin Çağıl ile birlikte fuara giden Erkan Çamlılar şunları dile getirdi: "Dünyanın en büyük fotoğrafçılık fuarında fotoğrafımın sergilenmesi beni onurlandırdı ve mutlu etti. Bu tarz sanat faaliyetlerinde şahsen yer almak beni mutlu ederken ülkemizin bayrağını orada gösterebilmek beni daha çok mutlu etti. Birçok kişi de bu duruma destek verince duygulandım. Umarım yaptığımız işler bu tarz yerlerde her zaman yayınlanır ve ülkemizin bayrağını gururla her yerde dalgalandırabiliriz."
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