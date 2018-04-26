Türkiye’de bir ilk: “Filozof Çocuklar Sempozyumu”

Konak Belediyesi’nin üç yıldır başarıyla sürdürdüğü “Çocuklar İçin Felsefe” atölye çalışmaları bu alanında Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan “Filozof Çocuklar Sempozyumu” ile taçlanacak. Atölye çalışmalarında olduğu...

Konak Belediyesi’nin üç yıldır başarıyla sürdürdüğü “Çocuklar İçin Felsefe” atölye çalışmaları bu alanında Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan “Filozof Çocuklar Sempozyumu” ile taçlanacak. Atölye çalışmalarında olduğu gibi sempozyum da Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

İzmir’in Konak ilçesi 28 Nisan Cumartesi günü Türkiye’de ilk kez düzenlenecek Filozof Çocuklar Sempozyumuna ev sahipliği yapacak. Konak Belediyesi’nin Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezinde gerçekleşecek olan sempozyuma ağırlığı Konak Belediyesi’nin “Çocuklar İçin Felsefe” atölyelerinde yar almış 5,6 ve 7. sınıflardan yaklaşık 200 öğrenci katılacak. Öğrenciler, Tarla Faresi Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Kırmızı Erik Çekirdeği” adlı oyunu izlenip, oyun üzerinden felsefi sorgulama yapacak. Öğrenciler daha sonra 10 ayrı gruba bölünerek öğretmenler rehberliğinde, çocuklar için felsefe yöntemiyle değişik başlıklarda atölye çalışmaları gerçekleştirecekler. Sempozyumda ayrıca öğrenciler ayrıca “Nasıl bir okul istiyoruz?” konulu bildiriler de sunacak. Konak Belediyesi’nin üç yıldır başarıyla sürdürdüğü “Çocuklar İçin Felsefe” atölyeleri bu yıl da belediyeye ait üç merkezde devam ediyor.

Atölyeler örnek oldu

Bugüne kadar yaklaşık 700 öğrencinin katıldığı eğitimler dörder haftalık periyotlarla veriliyor. Başarılı çalışmalardan hem öğrenciler hem de veliler oldukça memnun. Olumlu geri bildirimlerin yoğun olduğu atölye çalışmaları örnek de oldu. Birçok belediye benzer konuda çalışma yapmak için harekete geçti. Çocuklarla yıl boyunca yapılan atölye çalışmalarında uygulanan P4C (Çocuklar için Felsefe) yöntemi günümüzde 40’tan fazla ülkede kullanılan ve her geçen gün yaygınlaşan bir program. P4C çalışmalarında çocukların, eleştirel, işbirliğine açık ve düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Öte yandan özgüvenli, iletişim ve sosyal becerileri, demokratik değerleri içselleştirmiş mutlu ve özgür çocuklar yetiştirmek; çocuğun yaşama dair duyarlığını arttırmak, merak duygusunu canlı tutmak, düşünmesini ve soru sormasını sağlamak hedefleniyor. Atölye çalışmalarında uygulanan bu yöntemde genellikle bir hikaye, masal, fotoğraf, kısa film gibi felsefi bir soru ortaya çıkarmaya uygun bir uyarandan yola çıkılıyor. Öğretmen çocukların ortaya çıkan bu soru etrafında derinleşmeleri için bir kolaylaştırıcı rolünde, onların düşünmesine, konuşmasına ve tartışmasına olanak sağlıyor, felsefe bilgisi veya filozoflar hakkında bilgi aktarmıyor, hiçbir konuda asla yargı belirtmiyor.

“Nasıl bir okul istiyoruz?”

Filozof Çocuklar Sempozyumu, Konak Belediyesi Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezinde 28 Nisan Cumartesi günü sabah saat 10.00’da başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından Tarla Faresi Tiyatrosu tarafından Kırmızı Erik Çekirdeği adlı oyun sahnelenecek. Oyunun ardından öğrenciler moderatör öğretmenler yönlendiriciliğinde çocuklar için felsefe yöntemiyle değişik başlıklarda atölye çalışması yapacak. Gün boyu sürecek atölye çalışmaları öğleden sonra her atölyelerden birer temsilci öğrencinin sahnede sunacağı değerlendirme ile devam edecek. Sempozyumda “Hayalimdeki okul. Nasıl bir okul istiyoruz?” başlıklı bir söyleşi de gerçekleştirilecek. Yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan sempozyum Şubadap Müzik Grubu’nun çocuklar için söyleyeceği şarkılarla son bulacak.