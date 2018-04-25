Tütün ihracatçılarının yeni başkanı Ömer Celal Umur oldu

Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığına Ömer Celal Umur seçildi. Birliğin 1999 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdüren ve kısa süre önce İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına...

Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığına Ömer Celal Umur seçildi. Birliğin 1999 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdüren ve kısa süre önce İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mahmut Özgener iki dönem kuralı gereği başkanlığa aday olmazken, yeni dönemde Yönetim Kurulunda yerini alacak.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde yapılan Ege Tütün İhracatçıları Birliği Genel Kurulunda Ömer Celal Umur, tek aday olarak girdiği seçimde kullanılan 30 oyun tamamını alarak birliğin Alaattin Tezol, Nevzat Karagözoğlu, Esin Özgener ve Mahmut Özgener’den sonra beşinci başkanı oldu. Umur, 1999 yılından bu yana Ege Tütün İhracatçıları Birliğinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyordu.

Genel kurul sonrasında tütün sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ömer Celal Umur, 2018 yılının Ocak-Mart döneminde tütün ve tütün mamulleri ihracatının yüzde 19’luk artışla 186 milyon dolardan, 221 milyon dolara yükseldiğini, 2017 yılında 74 bin tonu aşan tütün rekoltesinin ihracatta yüzde 15-20 bandında artışın yıl sonuna kadar süreceğinin ipuçlarını verdiğini kaydetti.

2018 yılının ilk çeyreğinde 75 ülkeye tütün ve tütün mamulleri ihraç ettikleri bilgisini veren Umur, “Amerika Birleşik Devletleri 38 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer alırken, İran 22 milyon dolar ile ikinci, Irak 18 milyon dolar ile üçüncü ülke oldu. Bu ülkeleri; Bahreyn, Belçika, Suudi Arabistan izledi. Döviz kurlarındaki seyir Türk tütününün rekabetçi hale getirdi, döviz kurlarının ihracatımızın artışına olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Tütün kaçakçılığı ile ilgili çıkan yasal düzenlemenin sektöre yansımaları hakkında görüşlerini açıklayan Umur, şöyle konuştu: “Yasal düzenleme Türk tütün ihracatçılarının önünü görmesini sağlayacağı gibi Türkiye’nin vergi gelirlerinde artışa yol açacak.”

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Genel Kurul Toplantısında, 2018 yılı bütçesi ve iş programı da görüşülerek kabul edildi.