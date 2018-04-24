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24 Nisan 2018 Salı 10:18

Uçurtmalar özgür çocuklar mutlu

İzmir’in Foça ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl 4.’sü düzenlenen Uçurtma Şenliği’ne 200 çocuk katılarak uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.Foça ilçesi Bağarası Mahallesinde düzenlenen...

Uçurtmalar özgür çocuklar mutlu
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İzmir’in Foça ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl 4.’sü düzenlenen Uçurtma Şenliği’ne 200 çocuk katılarak uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Foça ilçesi Bağarası Mahallesinde düzenlenen 4. Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. 200 çocuğun katıldığı şenlikte, rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süsledi. Bağarası Gençlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Nail Özkan, "Bağarası Gençlik ve Dayanışma Derneği olarak 4.’sünü düzenlemiş olduğumuz Uçurtma Şenliği’ne gösterilen ilgiden çok memnunuz. Uçurtmaların çocukların ellerinden yükselmesinden çok mutluyuz. Çocukların ve Bağarası halkının bu şenliği benimsemesi ve geleneksel hale gelmiş olması bayramı daha büyük coşkuyla yaşamamızı sağlıyor. 200 uçurtmanın gökyüzünü kaplaması görülmeye değer diye düşünüyorum ve bu yıl katılamayanları gelecek yıllarda düzenleyecek olduğumuz şenliklere davet ediyorum" dedi.
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