Uluslararası Gastronomi Festivali başladı

Dünya mutfaklarının lezzetlerini buluşturan Uluslararası Güzelbahçe 1. Gastronomi Festivali başladı.

Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TAŞPAKON (Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu) işbirliği ile İzmir Güzelbahçe´de ilk kez düzenlenen 1.Gastronomi Festivali başladı. 1. Limanın karşısında gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek olan festival 22 kategoride gerçekleşirken, festivaldeki yarışmalarda dünya mutfakları adeta bir lezzet şöleni sunuyor.

Yarışmalardan yöresel ikramlar

Festival hakkında bilgi veren Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Genel Başkanı Gökhan Tufan, “Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu’nun Türkiye Kupası adı altında İzmir’de ön eleme yapıyoruz, 2019 finallerinin ilk ön elemesini burada başlattık. Biz bu yarışmaları Milli Eğitim Bakanlığı ile aramızda imzaladığımız Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında amaç eğitimin devam etmesi, buradaki öğrencilere eğitim vermek maksadıyla bir yarışma yapmak. Bunu İzmir’de hele ki adı gibi güzel Güzelbahçe’de yapmak bizim için gurur verici. İnşallah hem ülkemize hem konfederasyonumuza hem de İzmir Güzelbahçe’ye hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Burada 22 kategoride yarışmalar olacak. Türkiye’de eğitim veren liseler, üniversiteler aynı zamanda usta şefler, engelsiz kardeşlerimizin yarıştığı kategoriler var. Bunun dışında yabancı yarışmacılarımız var, uluslararası bir yarışma. Ayrıca yöresel ikramlar olacak, güzel sanatlar üzerine açılmış stantlarımız var. Herkesi festivalimize bekliyoruz” dedi.

AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Burcu Dereci ve yönetimi de festivalde yer alarak, tek tek stantları gezip, yarışmacılara destek verdi.