Ünlü DJ Doğukan Manço hayranlarıyla buluştu

Ünlü Dj ve prodüktör Doğukan Manço, İzmir’in gözde tatil mekanlarından Ağapark’ta kabin başına geçti. Hayranları ile buluşan Doğukan Manço, setleriyle müzikseverleri eğlencenin doruğuna çıkarttı.Türkiye’nin sayılı kulüp markalarının...

Ünlü Dj ve prodüktör Doğukan Manço, İzmir’in gözde tatil mekanlarından Ağapark’ta kabin başına geçti. Hayranları ile buluşan Doğukan Manço, setleriyle müzikseverleri eğlencenin doruğuna çıkarttı.

Türkiye’nin sayılı kulüp markalarının kabinlerinde unutulmaz performanslara imza atan Dj Doğukan Manço, Aliağa Belediyesi’nin ‘Yaz Konserleri’ kapsamında Ağapark’ta sahne aldı. Kendine özgü tarzıyla sahneye çıkan Manço, kabin başında son zamanların popüler şarkılarına yaptığı mixlerle Aliağalıları coşturdu. Müzikseverler Manço’un çaldığı şarkılara eşlik ederek eğlencenin tadını çıkardı.

Babası Barış Manço’nun unutulmaz şarkıları arasında yer alan ‘Arkadaşım Eşşek’ ve ‘Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ şarkılarına da mix yapan Doğukan Manço’ya müzikseverler de eşlik etti. Manço, sıcak havada her şarkıya tempo tutan hayranlarına soğutucu sıkarak serinletmeyi de ihmal etmedi.

Kuzey İzmir’in en gözde tatil mekânları arasında yer alan Ağapark’ta yaz boyunca eğlence hız kesmeyecek. Türkiye’nin birbirinden değerli Dj ve sanatçıları Ağapark’ta sahne almaya devam edecek.

Ağapark’ta eğlence takvimi şöyle;

29 Temmuz Suat Ateşdağlı-Gökçe Kırgız saat 16.00

5 Ağustos Ozan Doğulu saat 16.00

12 Ağustos Merve Özbey-Erdem Kınay saat: 16.00

19 Ağustos Bahadır Tatlıöz saat 16.00

26 Ağustos Derya Uluğ saat 16.00