İZMİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:03

Ünlü DJ Doğukan Manço hayranlarıyla buluştu

Ünlü Dj ve prodüktör Doğukan Manço, İzmir’in gözde tatil mekanlarından Ağapark’ta kabin başına geçti. Hayranları ile buluşan Doğukan Manço, setleriyle müzikseverleri eğlencenin doruğuna çıkarttı.Türkiye’nin sayılı kulüp markalarının...

Ünlü DJ Doğukan Manço hayranlarıyla buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ünlü Dj ve prodüktör Doğukan Manço, İzmir’in gözde tatil mekanlarından Ağapark’ta kabin başına geçti. Hayranları ile buluşan Doğukan Manço, setleriyle müzikseverleri eğlencenin doruğuna çıkarttı.

Türkiye’nin sayılı kulüp markalarının kabinlerinde unutulmaz performanslara imza atan Dj Doğukan Manço, Aliağa Belediyesi’nin ‘Yaz Konserleri’ kapsamında Ağapark’ta sahne aldı. Kendine özgü tarzıyla sahneye çıkan Manço, kabin başında son zamanların popüler şarkılarına yaptığı mixlerle Aliağalıları coşturdu. Müzikseverler Manço’un çaldığı şarkılara eşlik ederek eğlencenin tadını çıkardı.

Babası Barış Manço’nun unutulmaz şarkıları arasında yer alan ‘Arkadaşım Eşşek’ ve ‘Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ şarkılarına da mix yapan Doğukan Manço’ya müzikseverler de eşlik etti. Manço, sıcak havada her şarkıya tempo tutan hayranlarına soğutucu sıkarak serinletmeyi de ihmal etmedi.

Kuzey İzmir’in en gözde tatil mekânları arasında yer alan Ağapark’ta yaz boyunca eğlence hız kesmeyecek. Türkiye’nin birbirinden değerli Dj ve sanatçıları Ağapark’ta sahne almaya devam edecek.

Ağapark’ta eğlence takvimi şöyle;

29 Temmuz Suat Ateşdağlı-Gökçe Kırgız saat 16.00

5 Ağustos Ozan Doğulu saat 16.00

12 Ağustos Merve Özbey-Erdem Kınay saat: 16.00

19 Ağustos Bahadır Tatlıöz saat 16.00

26 Ağustos Derya Uluğ saat 16.00
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku