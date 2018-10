Ünlü Yaşam Danışmanı Kaynak’tan vegan uyarı

İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği MaviBahçe Gastronomi Festivali ikinci gününde alanında uzman konuşmacıları ağırladı. Best In The World Ödüllü Gastronomi Yazarı Cenk Girginol, “Türk Kahvesi ağır pişirme derecesiyle 3 dakikada pişirilmeli”...

İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği MaviBahçe Gastronomi Festivali ikinci gününde alanında uzman konuşmacıları ağırladı. Best In The World Ödüllü Gastronomi Yazarı Cenk Girginol, “Türk Kahvesi ağır pişirme derecesiyle 3 dakikada pişirilmeli” derken, ünlü Detoks ve Sağlıklı Yaşam Danışmanı Gül Kaynak ise, “Bilimsel araştırmalar kalp sorunu olanların vegan beslenmeyle üç ay içerisinde kalp damarlarının açıldığını ve kalp krizi riskinin azaldığını söylüyor” uyarısında bulundu.

MaviBahçe Gastronomi Festivali ikinci gününde dopdolu programıyla katılımcılara güzel ve keyifli saatler yaşatmayı sürdürüyor. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği festival, söyleşiler, konserler, workshoplar, ünlü şeflerden uygulamalı tariflerin yer aldığı takvimiyle hız kesmeden sürüyor. Kent Meydanı’nda Ünlü Detoks ve Sağlıklı Yaşam Danışmanı Gül Kaynak’ın ‘Beslenmede En Son Akım Raw / Çiğ Vegan’ isimli söyleşisi büyük ilgi gördü. Alanı dolduran izleyiciler, Kaynak’ın açıklamalarını dikkatle dinledi. Vegan beslenme hakkında konuşan Kaynak, vegan beslenmenin beden ve ruh sağlığına olan katkısını anlattı. Kaynak, bu tip beslenmenin depresyondan kalp sağlığına kadar birçok sağlık sorununa iyi geldiğini ifade etti. Kalp problemi olanlara vegan beslenmeyi öneren Kaynak, kalp sorunu olanların vegan beslenmeyle üç ay içerisinde kalp damarlarının açıldığını ve kalp krizi riskinin azaldığını söyledi.

Türk kahvesi 3 dakikada pişirilmeli

Festivalin en çok ilgi çeken etkinliklerinden birisi Best In The World Ödüllü Gastronomi Yazarı Cenk Girginol’un "Topraktan Fincana" adlı söyleşisi oldu. Kahvenin hayatımızdaki yeri ve önemini anlatan Girginol, Türk kahvesi pişirme tekniklerini anlattı. Türkiye’de en çok tüketilen içeceklerden biri olan Türk kahvesinin demleme süresinin de oldukça önemli olduğunu söyleyen Girginol, Türk kahvesinin ‘ağır pişirme’ derecesiyle üç dakikada pişirilmesi gerektiğini ifade etti. Kahve Uzmanı Hakan İme de, ‘3. Dalga Kahve Akımı ve Hario V60 ile Kahve Demleme’ konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Domates soslu karides yemeği

İkinci gün izleyicilerle buluşan Mutfak By Nazlı işletmesi sahibi Şef Nazlı Kahraman, kendi mutfağından özgün tarifleri ve pişirme teknikleriyle "İçli Köfte ve Mütebbel Yapımı" workshopuyla katılımcılara keyifli bir sunum gerçekleştirdi. Movenpick Şefi Murat Yıldız ve Yunan Şef Pandelis Aslanis işbirliği ile gerçekleştirilen "Komşu Mutfaklar" workshopu ise Türk ve Yunan lezzetlerinin lezzetli birleşimiyle katılımcılara farklı deneyimler kattı. Yunan Şef Aslanis kendi ülkesinden getirmiş olduğu malzemelerle et yemeği sergilerken, Türk Şef Murat Yıldız ise domates soslu karides yemeği yaptı. MaviBahçe Kent Meydanı Workshop alanında aralıksız devam eden workshopların dikkat çekeni ise; Duygu Tuğcu’nun "Vegan Cupcake" etkinliği oldu. Hayvansal gıdaların kullanmadığı küçük pastaların yapımı ve püf noktaları hakkında bilgiler verdikten sonra pişirdiği cupcakeleri katılımcılara tattırdı.

Kıyı Ege’nin gizli kalmış tarifleri

Araştırmacı Nejat Yentürk; MaviBahçe Teras’ta "İzmir’in Sokak Lezzetleri" isimli bir söyleşisiyle izleyicileri lezzet yolculuğuna çıkarttı. İzmir sokak lezzetlerinin hangi kültürlerden beslendiğini, sofralarımıza nasıl geldiğini anlatan Yentürk, İzmir mutfağının tarihteki sürecinden bahsetti. İzmir Ekonomi Üniversitesi Şefi Tolga Kamiloğlu ve öğrencilerinin "Kıyı Egeden Gizli Kalmış Reçeteler" sunumunda ise; "Balkabağı Sinkonta ve Kıymalı Marul Aşı" yemeğiyle, kıyı egede gizli kalmış tarifleri sergileyerek ziyaretçileri şaşırttı. İzleyiciler, festival akşamı Laika Greek Music Ensemble konseri ile neşeli saatler yaşadı.