Ustaya 82. yaş gününde vefa gecesi

Konak Belediyesinin beş yıldır sanata, sanatçıya ve kente emek verenlere yaşarken vefa gösteren etkinliği ‘Vefa İstasyonu Emek Edebiyat Buluşmaları’nın bu ayki konuğu 82. yaşına basan yazar, şair ve eski milletvekili Yılmaz Karakoyunlu...

Konak Belediyesinin beş yıldır sanata, sanatçıya ve kente emek verenlere yaşarken vefa gösteren etkinliği ‘Vefa İstasyonu Emek Edebiyat Buluşmaları’nın bu ayki konuğu 82. yaşına basan yazar, şair ve eski milletvekili Yılmaz Karakoyunlu oldu.

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte 82. yaş gününü kutlayan Karakoyunlu için ‘Bir Edebiyat Adası: Yılmaz Karakoyunlu’ başlığı altında bir panel düzenlendi. Etkinliği edebiyatın bir başka önemli isim Yunus Bekir Yurdakul yönetti. Panele konuşmacı olarak eğitimci, şair, yazar Bahri Karaduman, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Film Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Dilek Tunalı, Ege Üniversitesi (EÜ) Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Hakan Cevher ve Osman Akbaşak katıldı. Karakoyunlu’nun 82. yaş günün de kutlandığı gece de dostları usta kalemi yalnız bırakmadı. Ferhat İşlek’in Yılmaz Karakoyunlu’yu anlatan kısa filmle başlayan etkinlik, ‘Yılmaz Karakoyunlu’nun Sanat Emeği’ konu başlığı altında düzenlenen, usta ismin müzikte, romanda ve şiirde verdiği eserlerin mercek altına alındığı panelle sürdü.

109 bestesi var

Konuşmacılardan Yrd. Doç. Dr. Dilek Tunalı, Karakoyunlu’nun çok ses getiren ‘Salkım Hanımın Taneleri’ eserini roman dili ve sinema dili açısından karşılaştırdı. Karakoyunlu’nun 1990 yılında yazdığı ‘Salkım Hanımın Taneleri’ romanı, aynı adla 1999 yılında Tomris Giritlioğlu tarafından filme alınmıştı. Tunalı, romanda ele alınan; gayrimüslimlere 1940’lı yıllarda ağır bir vergi mükellefiyeti getirilmesini sinema dili üzerinden anlatımını karşılaştırmalı olarak ele aldı. Öte yandan Prof. Dr. Hakan Cevher de Karakoyunlu’nun çok fazla bilinmeyen ama oldukça değerli olan bestekarlık ve güftekarlık yönüne değindi. Karakoyunlu’nun Türk Sanat Müziği formunda bestelediği 109 eserinin olduğunu dile getiren Cevher, Karakoyunlu’nun alçak gönüllü bir usta olduğunu söyledi. Cevher, Karakoyunlu’nun ’Yahya Kemal Şarkıları ve Parlamenter Bestekarlar’ isimli önemli çalışmaları olduğuna da dikkat çekti.

82 yılı geride bıraktı

Bahri Karaduman da Karakoyunlu’nun edebi yaşamını, romanlarını ele aldı. Karaduman, Yılmaz Karakoyunlu’nun romanlarında Türkiye’nin toplumsal sıkıntılarına, söylenmeyenleri söylediğini, kültürel yozlaşmalar gibi noktalara parmak bastığına dikkat çekti. Etkinlikte, şair Atilla Er de Karakoyunlu’nun rubailerinden örnekler verirken ses sanatçısı Serap Nargaz Akdeniz Yılmaz Karakoyunlu’nun bestelerinden oluşan mini bir konserle etkinliğe renk kattı. Günün bir başka anlamı ise Yılmaz Karakoyunlu’nun 82. yaş gününe denk gelmesiydi. Doğum gününde hem eserleri ve yaşamıyla kendisine vefa örneği sergileyen dostları aynı zamanda Karakoyunlu’yu doğum gününde de yalnız bırakmamış oldu. Duygusal anlar yaşayan Yılmaz Karakoyunlu kendisine takdim edilen çiçekleri konuklara hediye etti.