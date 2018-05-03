Uzmandan, “Sepsisten korunmak ‘el’lerinizde” uyarısı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Işın Müftüoğlu, vücudun herhangi bir organında enfeksiyon yapan mikropların kana karışmasıyla ortaya çıkan sepsis tablosuna ve korunmada çok önemli olan el hijyenine dikkat çekti.

İzmir Kent Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Işın Müftüoğlu, hastalıklardan korunmada el temizliğinin çok önemli olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) her yıl el hijyeninin önemini ayrı bir sloganla vurguladığını belirten Uzm. Dr. Müftüoğlu, “5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü için bu yılki slogan ‘Sepsisten korunmak ellerinizde’ olarak belirlenmiştir. Çünkü ellerimiz mikropların geçişi için ilk noktadır. Biz de Kent Hastanesi olarak el hijyeni konusunda farkındalık oluşturmak için o güne özgün etkinlikler yapıyoruz. Hasta ve hasta yakınlarına el hijyeninin nasıl sağlanacağı konusunda broşürler ve el şeklinde kurabiyeler dağıtıyoruz. Sepsis bilinenin aksine sadece hastanelerde görülen bir enfeksiyon değildir” dedi.

“Vücuttaki bir enfeksiyon odağından (akciğerler, idrar yolları, bağırsaklar gibi) bakteri veya mantar gibi mikropların hastanın kan dolaşımına geçmesi sonucunda sepsisin ortaya çıktığını anlatan Dr. Müftüoğlu, “Yani sepsis; vücudun enfeksiyonlarla mücadelesi sırasında kontrolsüz bağışıklık sistemi cevabı ile kendi organ ve dokularını hasara uğratmasıdır. Sepsis şoka ve organ yetmezliğine sebep olan acil bir tablodur. Tüm dünyada her yıl tahminen 30 milyon kişi sepsise girmekte 6 milyon kişi, septik şok nedeniyle kaybedilmektedir. Yılda 3 milyon yeni doğan, 1,2 milyon çocuk sepsis olup 1 milyon yeni doğan bu nedenle ölmektedir. Hem toplum hem hastane bakım ilişkili enfeksiyonlarla herkes sepsis olabilirse de yaşlı, hamile, yenidoğan, hastanede yatanlar, HIV/AIDS, karaciğer sirozu, böbrek hastaları, immün yetmezliği olanlarda, kanser ve dalağı olmayan kişilerde risk artar. Sepsis ateş veya normalden düşük ateş, titreme, bilinç değişikliği, zor/hızlı nefes alma, çarpıntı, zayıf nabız, tansiyon düşüklüğü, idrar çıkışında azalma, deride morarma, el ve ayaklarda soğukluk, şiddetli vücut ağrısı gibi belirti ve bulgularla ortaya çıkar. Erken tanı konup tedavi edilmediğinde hayatı tehdit eder” ifadelerini kullandı.

“El hijyeni ile ishaller yüzde 40 azalıyor”

Müftüoğlu sepsisten korunmak için toplumda kişisel olarak alınması gereken önlemleri de şöyle sıraladı: “Mikropların geçişini el hijyeni ile önlemeliyiz. Gıdaları el hijyenine dikkat ederek hazırlamalı, temiz su kullanmalıyız. Özellikle riskli kişiler aşılarını düzenli olarak yaptırmalı. İyi beslenmek, bebekleri anne sütüyle beslemek önemli. Enfeksiyonun sepsise ilerlemesini engellenmek için hastalandığımızda doktor önerisi ile uygun antibiyotikleri kullanmalıyız. Aşılar ile tüm dünyada yılda 2-3 milyon kişi enfeksiyona bağlı ölümlerden korunabilir. Toplumda iyi el hijyeni uygulamaları ile ishallerin yüzde 40, hastanelerde ise enfeksiyonların yüzde 50 oranında azaltıldığı belirlenmiştir. Bu oranlar da bize el hijyeninin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.”