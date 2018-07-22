İZMİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2018 Pazar 10:30

Vekillerden Başkan Uğurlu’ya ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekilleri Yaşar Kırkpınar ve Alpay Özalan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu’yu makamında ziyaret etti.Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, başkan yardımcıları ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte AK Parti...

Vekillerden Başkan Uğurlu'ya ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

AK Parti İzmir Milletvekilleri Yaşar Kırkpınar ve Alpay Özalan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu’yu makamında ziyaret etti.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, başkan yardımcıları ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte AK Parti İzmir Milletvekilleri Yaşar Kırkpınar ve Alpay Özalan’ı ağırladı.

Ziyaretten duymuş olduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Uğurlu, “24 Haziran seçimlerinin ardından sayın vekillerimizi parlamentoya gönderdik. Geçtiğimiz günlerde yemin ettiler ve çalışma sürecini hızlandırdılar. Sayın vekillerimiz ile ilçemize bir fazla hizmet getirmenin çaba ve gayreti içerisinde olacağız. Yeni görevlerinin hayırlı olması dileklerimle kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise, Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ile ilçe başkanlığı döneminde birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını kaydederek, “Başkanımızla birlikte çalıştık ve başkanımızla uyum içerisinde Kemalpaşa’ya hizmet ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımızın takdirleri halkımızın da teveccühleri sonucunda milletvekili olduk. Şimdi başkanımıza destek olma sırası bizde İlçemiz için yapacağı her şeyde yanında olacağımızı belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Özalan da belediyelerin hizmet noktasında önemli olduğunu vurgulayarak, “Bugünde Belediye Başkanımızı ziyaret ediyoruz. Hizmet noktasında Belediyenin önemini çok iyi biliyoruz. Ben, Başkanımız, ilçe teşkilatımız, STK’lar ve yöneticiler işbirliği içerisinde daha iyi hizmet getirme çabası içerisinde olacağız” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku