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12 Ekim 2018 Cuma 10:25

Yerinde tespit, anında çözüm

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, vatandaşların daveti üzerine gittiği mahallelerde semt sakinleriyle geniş katılımlı toplantılar düzenliyor. Yerinde tespit edilen sorunlar anında çözülüyor.Nüfus artışı, konut satışı...

Yerinde tespit, anında çözüm
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Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, vatandaşların daveti üzerine gittiği mahallelerde semt sakinleriyle geniş katılımlı toplantılar düzenliyor. Yerinde tespit edilen sorunlar anında çözülüyor.

Nüfus artışı, konut satışı ve doğum oranlarıyla İzmir’in en hızlı gelişen ilçelerinden biri olan Torbalı’da Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, her akşam bir mahallede geniş katılımlı toplantılar düzenliyor.

‘Yerinde Tespit Anında Çözüm’ adı verilen toplantılar serisi Torbalı Mahallesi’nde yer alan Örnek Yapı ve Otağ sitesi sakinleri ile gerçekleşti. Vatandaşlardan gelen davet üzerine mahalle toplantılarına katılan Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’e, Fen İşleri, Park Bahçeler, Temizlik ve Sosyal yardımlardan sorumlu yöneticilerde eşlik ediyor.

Gelen davetlerin çok önemli bir kısmına katılım gösterdiklerini belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez “Sorunları konuşmak üzere davet edildiğimiz her semtte hanımefendilerin evlerinde hazırladıkları pastalardan, keklerden, sarmalardan, dolmalardan da bolca ikram ediliyor. Toplantılar oldukça keyfili geçiyor. Aileler kaynaşıyor, biz birbirimizi daha yakından tanıyoruz. Öncelikli sorunlarını belirliyoruz ve mümkün olduğunca kısa sürede çözüyoruz.“ dedi.

Son semt toplantısının yapıldığı Torbalı Mahallesi Örnek Yapı ve Otağ sitesinde istinat duvarları, aydınlatma, çevre düzenlemesi, asfaltlama yapıldı. Çocuk oyun grupları için alan oluşturuldu. Fitness aletleri yerleştirildi.
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