Jandarma depremzede çocuklara moral oluyor

Malatya İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Kadın Astsubaylar, konteyner kentte kalan depremzede çocukları ziyaret ederek hediyeler verdi.

Jandarma depremzede çocuklara moral oluyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Kadın Astsubaylar, konteyner kentte kalan depremzede çocukları ziyaret ederek hediyeler verdi.

6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinde büyük yara alan Malatya’da, depremzedelerin yaralarının sarılması için ilk günden itibaren sahada olan jandarma personeli, hayatın normalleşmesi adına da birçok etkinliğe imza atıyor. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli Kadın Astsubaylar, son olarakBattalgazi Teknokent konteyner alanınıziyaret ederek buradaki depremzedeler ile yakından ilgilendi.

Konteyner kentte kalan çocuklarla yakından ilgilenen jandarma görevlileri, onlara götürdükleri hediyeleri dağıttı. Alanda gerçekleştirilen etkinliklerle depremzede çocukların güzel vakit geçirmelerini sağlayan kadın astsubaylar, ailelerle de yakından ilgilenerek moral verdiler.

Jandarma depremzede çocuklara moral oluyor
Jandarma depremzede çocuklara moral oluyor
Jandarma depremzede çocuklara moral oluyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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