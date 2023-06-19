Jandarmadan 'Cezaevi' operasyonu

Malatya merkezli gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde 8 ilde düzenlenen operasyonda aralarında infaz koruma memurlarının da bulunduğu 22 şüpheli, ‘İşkence, eziyet, görevi kötüye kullanma, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, cezaevinde ‘İşkence, eziyet, görevi kötüye kullanma, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma’ gibi suçları işleyen görevlilerin yakalanması için Malatya İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi. Malatya merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile sabah erken saatlerde belirlenen adreslere operasyon düzenlenen jandarma ekipleri Malatya’da Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda halen görevde olanların da aralarında bulunduğu şüphelileri gözaltına aldı. Malatya 11, Adıyaman’da 2, Ankara’da 2, Antalya’da 1, Elazığ’da 2, Kayseri’de 2, Kırıkkale’de 1 ve Mersin’de 1 olmak üzere toplam 22 şüpheli eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si açığa alınan kurum müdürü, 2’si idari amir ve 18’izi ise İnfaz Koruma Memuru olduğu öğrenildi.

Diğer illerden gözaltına alınan şüphelilerinde soruşturmanın başlatıldığı Malatya’ya getirildiği ve gözaltı süresinin ardından şüphelilerin mahkemeye sevk edileceği bildirildi.