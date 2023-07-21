Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde jandarma tarafından drone destekli düzenlenen operasyonda, 2 kilo 856 gram kubar esrar maddesi ile 56 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Yazıhan ilçesinde jandarma tarafından drone destekli düzenlenen operasyonda, 2 kilo 856 gram kubar esrar maddesi ile 56 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Yazıhan ilçesinde meydana gelen olayda bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri tarafından şahsın adresine drone destekli operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda , 2 kilo 856 gram kubar esrar maddesi ile 56 kök kenevir ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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