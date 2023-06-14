Jandarmanın 184. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü Malatya'da törenle kutlandı.

Jandarmanın 184. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Jandarma Teşkilatı’nın 184. kuruluş yıl dönümü Malatya’da törenle kutlandı.

Malatya’da, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 184. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Astsubay Çavuş Sinem Yılmaz tarafından Jandarma Genel Komutanlığı tarihçesinin okunmasının ardından törende konuşan Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, jandarmanın dün olduğu gibi bugün ve yarında halkın hizmetinde olmaya devam edeceğini belirtti. Altın, jandarmanın görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü ce teminatı olduğunu söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Jandarmanın 184. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
Jandarmanın 184. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
Jandarmanın 184. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
Jandarmanın 184. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
Jandarmanın 184. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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