John Herdman şunları söyledi

O bir efsane. Kristin Sinclair (Kanada Milli Kadın Takımı kaptanı) ve şimdi Arti Bakhchin Mori ile birlikte harika zamanlar oynama şansım oldu. Bunlar, bunun bir parçası olmak için çok çalışmanız gereken zamanlar. Pazar günü onun iyi bir gün geçirmesi için her şeyi yapacağız. Kanada milli takım kanat oyuncusu Tajon Buchanan, Atiba için şunları söyledi: "O bizim rol modelimiz. Milli takımla her şeyi yaşadı. İyi ve kötü günde oradadır. "18 Ocak 2003'te Kanada milli takımının Amerikan takımına 0-4 mağlup olduğu maçta milli takım formasını ilk hızlıbahis kez giyen oyun kurucu Libéro. Formayla çıktığı 99 maçta 9 gol kaydetti. 39 yaşındaki Atiba Hutchinson, geçen hafta Belçika ile oynanan Dünya Kupası maçında ilk kez Kanada milli takım formasını giyme şansı buldu. Bir yıldız oyuncu, devam eden bir turnuvadaki en yaşlı ikinci oyuncudur.

Beşiktaş geçici transferlerde kanat oyuncularına öncelik verecek. Sakatlığı bulunan Cezayirli yıldız şubat ayına kadar forma giyemeyecek, dönmeden önce takımın yükünü taşıyabilecek ve takıma katıldığında forma mücadelesi verebilecek bir isim arıyor. Yönetimin ilk tercihi kiralık bir isim bulmaktır. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, "İyi karaktere sahip çok iyi bir futbolcu. Rachid Ghezzal'ın yerine oyuncu arıyor, Ghezzal'a şunları söyledi:" 7-8 kazanırsam ekibinizde bu liderlerden biri ve hızlıbahis giriş başarılı olacaksınız. Cezayirli kanat oyuncusu, ABD'de son bir ameliyat geçiren ve Şubat ayında kadroya geri dönmesi planlanan sağ ayak parmağı kırılan Siyah Beyazlılar için sakatlık nedeniyle sezon dışı bırakıldı. Çin Süper Ligi Dünya Kupası 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde bitmesine rağmen Ghezzal'dan uzun süredir sonuç alamayan yönetim, oyuncu için başka bir isim arıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş düzenlediği basın toplantısında "Oyuncu arıyoruz. Elimizdeki oyuncuları aynı şekilde değerlendiriyoruz ama başarıya ve sonuca ihtiyacımız var" diyerek Ghazzal yerine Aynı Kalitede Oyunculara sahip oyuncular aradıklarını öne sürdü. . Bu arada geçen sezon sonunda Galatasaray'la yollarını ayıran Figuri'nin Beşiktaş'a tavsiye edildiği öğrenildi.