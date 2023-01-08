Jorge Gesu Stanley'nin rotasyon uygulaması

Futbolda ender rastlanan bir isim olduğu için dikkatleri üzerine çekti. Formda olmayan oyuncumuz olmadığı için uyguladığımız yüksek rotasyonla tüm oyuncuların verimini artırıyoruz. Günümüzün takım sporlarında, dönüşümlü oyunların büyük bir avantajı var. Bu sayede hem takımı dinlendirip herkesi sağlıklı tutabilir hem de takımı motive edebilir ve rakiplerinizin sizi analiz etmesini engelleyebilirsiniz.

Artık sadece Eczacıbaşı ile ilgileniyorum

Giovanni Guidetti'nin ayrılmasının ardından A Milli Takım'da adı perde arkasından anılan Ferhat Akbaş'a bu soruyu sorduğumuzda kısa ve net bir mobiliddaa yanıt verdi: "Artık Eczacıbaşı Teknik Direktörüyüm, sadece buna odaklandım.

Her maça çok ciddi çalışıyoruz

Takımı için bu kez THY'ye sadece bir set veren Akbaş, şunları söyledi: "Derbi dahil hiçbir zaman puan kaybetmedik. Bunu sürdürmek için her maçta çok dikkatli ve titiz davranıyoruz. Bu sayede sağlam bir kompozisyon ve sağlam bir yapı ile oynadık ve rakipler bizden korktu.

Galatasaray'a, kariyerinin başlarında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak katılan Muaro Icardi'nin özel hayatı gündem oldu.

2022 Dünya Kupası'na katılmayan adam Arjantin milli takımının yıldız oyuncusu Floria'da takımıyla antrenmanlara başladı. Mauro Icardi antrenmanda mobiliddaa giriş sakatlandı ve antrenmanı bırakmak zorunda kaldı.

Galatasaray açıklaması

Galatasaray geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi'nin sakatlığını açıkladı. Arjantinli golcü 3-4 hafta sonra geri dönecek.

Birleşik Krallık'ta Açılış

Bir süredir eşi ve menajeri Wanda Nara'dan ayrı yaşayan Icardi, geçtiğimiz günlerde Maldivler'de Wanda ile yollarını ayırmıştı. İkisi barışırdı. İngiliz medyası da son olayı bildirdi.

Wanda Araştır

Icardi ile birlikte Maldivler'den döndüklerinde, Wanda Nara'nın Instagram hesabındaki "Bu gerçek mi? Yoksa sahte mi?" kaydı dikkatlerden kaçmadı. Wanda Nara hayranları, bu kaydın onun Icardi ile Maldivler'e seyahat etmesinden kaynaklandığına inanıyor.

ICARDI ÖZKAN'DA DEVRİM

İngiliz The Sun gazetesi, Icardi ve Wanda Nara'nın çalkantılı ve bastırılmış özel hayatlarını tartışan Mauro Icardi ve Devrim Özkan'ın çıkıyor olabileceğini bildirdi. Torreira ve Icardi ile bir fotoğraf paylaşan Devrim Özkan'ın sık sık Galatasaray'a gitmesi Icardi ile ilgili olabileceği şeklinde yorumlanıyor. The Sun, Devrim Özkan'ı "Türk felaketi" olarak tanımladı.