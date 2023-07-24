Kadın astsubaylar depremzedelere moral oluyor

Malatya’da İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli kadın astsubaylar, ziyaret ettikleri konteyner kentlerde kalan depremzede vatandaşlara moral oluyor.

Malatya İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya’da depremzede vatandaşları ziyaret ederek onlara moral oluyor.

Yeşilyurt, Battalgazi, Akçadağ ve Doğanşehir gerçekleştirilen ziyaretlerde başta yaşlılar kadın ve çocuklar olmak üzere depremzede vatandaşlarla bir araya gelen ekipler çocukların depremin yıkıcı gündeminden uzaklaşıp moral ve motivasyonlarının artması için yaşam destek çalışmalarında bulunuyor.

Ziyaretlerde bir süreliğine de olsa depremin olumsuz etkilerinden uzaklaşan çocukların ise yüzleri gülüyor.