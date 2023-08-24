Kadın astsubaylar Doğanşehir'de KADES'i anlattı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliğine bağlı ekipler, Doğanşehir'de Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kadın astsubaylar Doğanşehir'de KADES'i anlattı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliğine bağlı ekipler, Doğanşehir’de Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kadına yönelik şiddetin azaltılmasına yönelik eğitim çalışmalarına ara vermeden devam eden Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesinde ziyaret ettikleri konteyner kentlerde Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.

Çığlık Mahallesi konteyner kentte kalan vatandaşlara yönelik gerçekleştiren etkinliklerde ekipler çocukları da unutmayarak çeşitli hediyeler verdi.

Kadın astsubaylar Doğanşehir'de KADES'i anlattı
Kadın astsubaylar Doğanşehir'de KADES'i anlattı
Kadın astsubaylar Doğanşehir'de KADES'i anlattı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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