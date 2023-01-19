Kadın Milli Takımımız Portekiz'de düzenlenen Dünya Kroket Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Kadın Milli Takımımız Portekiz'de düzenlenen Dünya Kroket Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi
TAKİP ET Google News ile Takip Et

2016 Rio Olimpiyatları'nda ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk kazanan Güney Koreli kadın futbol takımı, tarihteki ilk dünya şampiyonluğuna doğru ilerliyor. Grubu 6 mağlubiyet ve 1 mağlubiyetle 2. sırada tamamlayan Ay Yıldızlı ekip, 2. Paralimpik Oyunları'nda ABD takımını çeyrek finalde  5-4 mağlup ederek ilk 4'e girmeyi başardı. Milli takımımız bayan Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Fatma Gül Güler, Berfin Altan, Reyhan Yılmaz, Şeydanur Kaplan 2014'te dünya üçüncüsü, 2018'de dünya ikincisi oldu. Dergimiz baskıya pumabet girerken Hanım Miller'ın İsrail ile yarı final karşılaşması daha yeni başladı.

Adam Miller podyuma çıkma şansını kaybetti

Dünya Şampiyonası'nda ilk podyumunu hedefleyen Adam Miller, Odds of the Podium çeyrek finalinde Ukrayna'ya 6-5 yenildi. Adam Miller'ın Tuncay Karakaya, Hüseyin Alkan, Ebubekir Sıddık Kara, Oğuzhan Yılmaz, Bilal Tekin ve Yunus Emre Akyüz'ten oluşan grubu ikinci oldu.

Okambrook yönetiminde sezona giren Galatasaray, yıldızları geçerek 2022 Dünya Kupası'nda iki puan farkla zirveye ulaştı. Sarı-kırmızılı kadro, ön saflara Mauro Icardi, Harris Seferovic ve Dries Mertens'in transferi başta olmak üzere Avrupa medyasının dikkatini çekti. Yıldız transferleriyle tanınan sarı-kırmızılı ekip, sezon başında ideal bir performans ortaya koyamasa da maç boyunca gücünü gösterdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okanbrook, dün  takımın antrenmanına katıldıktan sonra bir etkinlik için İstanbul'a gitti. Teknik direktör gece geç saatlerde Antalya'ya döndü ve kulüpteki yerini alacak.  Spanish Sports Daily'nin haberine göre Memphis Depay için ödeme yapmayı kabul eden tek takım Galatasaray.  28 yaşındaki oyuncu, kazançlı bir anlaşma pumabet giriş imzalama umuduyla Katalan devlerinden tavsiye istiyor. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Antalya'da yapılacak kamp öncesi açıklamalarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu, kaptanlık göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kaptanlık konuşmasını Okan Hoca ve Erden Ağabeylerle yaptık. Böyle bir durumu düşündüler. Kaptan olmadan önce Türk olmaya çalıştım, yabancılar arasında köprü vazifesi gördüm. "Nando ve Bafe'den sonra bu görev senin" dediler. Ben de bıraktım. Şimdiye kadar böyle bir sorumluluk almak istedim,  verilmedi, bazen aldım bazen de alamadım.

Bakmadan Geçme

Vali Hulusi Şahin Şire Pazarı ve Buğday Pazarını Ziyaret Etti
Vali Hulusi Şahin Şire Pazarı ve Buğday Pazarını Ziyaret Etti
45 Km'lik İçmesuyu Ana İsale Hattı 1. Etap Çalışması Başlıyor
45 Km’lik İçmesuyu Ana İsale Hattı 1. Etap Çalışması Başlıyor
Battalgazi'deki Öğrenciler Sinema Etkinliğiyle Ödüllendirilecek
Battalgazi’deki Öğrenciler Sinema Etkinliğiyle Ödüllendirilecek
Battalgazi'de Yeni İmar Yolu Açma Çalışmaları Sürüyor
Battalgazi’de Yeni İmar Yolu Açma Çalışmaları Sürüyor
Soy Kütüğü Projesinin Islah Projesine Devri Programı Yapıldı
Soy Kütüğü Projesinin Islah Projesine Devri Programı Yapıldı
Başkan Çınar, Çocuklarla Birlikte Rafadan Tayfa-Galaktik Tayfa Sinema Filmini İzledi
Başkan Çınar, Çocuklarla Birlikte Rafadan Tayfa-Galaktik Tayfa Sinema Filmini İzledi