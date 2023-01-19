Kadın Milli Takımımız Portekiz'de düzenlenen Dünya Kroket Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

2016 Rio Olimpiyatları'nda ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk kazanan Güney Koreli kadın futbol takımı, tarihteki ilk dünya şampiyonluğuna doğru ilerliyor. Grubu 6 mağlubiyet ve 1 mağlubiyetle 2. sırada tamamlayan Ay Yıldızlı ekip, 2. Paralimpik Oyunları'nda ABD takımını çeyrek finalde 5-4 mağlup ederek ilk 4'e girmeyi başardı. Milli takımımız bayan Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Fatma Gül Güler, Berfin Altan, Reyhan Yılmaz, Şeydanur Kaplan 2014'te dünya üçüncüsü, 2018'de dünya ikincisi oldu. Dergimiz baskıya pumabet girerken Hanım Miller'ın İsrail ile yarı final karşılaşması daha yeni başladı.

Adam Miller podyuma çıkma şansını kaybetti

Dünya Şampiyonası'nda ilk podyumunu hedefleyen Adam Miller, Odds of the Podium çeyrek finalinde Ukrayna'ya 6-5 yenildi. Adam Miller'ın Tuncay Karakaya, Hüseyin Alkan, Ebubekir Sıddık Kara, Oğuzhan Yılmaz, Bilal Tekin ve Yunus Emre Akyüz'ten oluşan grubu ikinci oldu.

Okambrook yönetiminde sezona giren Galatasaray, yıldızları geçerek 2022 Dünya Kupası'nda iki puan farkla zirveye ulaştı. Sarı-kırmızılı kadro, ön saflara Mauro Icardi, Harris Seferovic ve Dries Mertens'in transferi başta olmak üzere Avrupa medyasının dikkatini çekti. Yıldız transferleriyle tanınan sarı-kırmızılı ekip, sezon başında ideal bir performans ortaya koyamasa da maç boyunca gücünü gösterdi.