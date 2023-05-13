Kafe sahibi, iş yerinde öldürüldü

Malatya'da bir kafede işyeri sahibi ile müşteri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kafe sahibi, iş yerinde öldürüldü
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’da bir kafede işyeri sahibi ile müşteri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İzzetiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mücelli Caddesi üzerinde bulunan bir kafede işletme sahibi Onur K. (29) ile müşteriler arasında kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfekle müşteriye vurmaya çalışan Onur K.’nın elindeki silah ateş aldı. Sağ koltuk altına isabet alarak yaralanan Onur K. ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kafede inceleme yapan ekipler bir adet pompalı tüfek bulurken, olay esnasında kafede bulunan 15 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kafe sahibi, iş yerinde öldürüldü
Kafe sahibi, iş yerinde öldürüldü
Kafe sahibi, iş yerinde öldürüldü
Kafe sahibi, iş yerinde öldürüldü
Kafe sahibi, iş yerinde öldürüldü
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Malatya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Malatya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Doğanşehir'deki kalıcı konutlar hızla yükseliyor
Doğanşehir'deki kalıcı konutlar hızla yükseliyor
Bakan Ersoy, tescilli taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili yeni düzenlemeyi açıkladı
Bakan Ersoy, tescilli taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili yeni düzenlemeyi açıkladı
Uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu
Uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu
Malatya'da 4 katlı hasarlı binada göçük meydana geldi
Malatya'da 4 katlı hasarlı binada göçük meydana geldi
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü