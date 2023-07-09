Bakan Işıkhan, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya'da gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Afet Koordinasyon Merkezi'nde değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakan Işıkhan, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret eden Işıkhan, Vali Şahin ve il protokolünce karşılandı.

Valilik ziyaret defterini imzalayan Işıkhan'a UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'ndeki kazılarda çıkarılan eserlerin replikalarından yapılan plaket sunuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya Valisi Hulusi Şahin’in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti milletvekilleri ile kurum müdür ve amirlerinin de katıldığı toplantıda deprem sonrası kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bakan Işıkhan, Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası kent merkezindeki temaslarını sürdürdü.

Işıkhan, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ziyarette bulundu.

Cumhuriyet Meydanı Geçici Konteyner Çarşı'da esnafı ziyaret eden Işıkhan sorun ve talepleri dinledi.

Bakan Işıkhan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin'den esnafla ilgili bilgi aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın akşam saatlerinde kentten ayrılması bekleniyor.

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Bakan Işıkhan, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
Bakan Işıkhan, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
Bakan Işıkhan, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
Bakan Işıkhan, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
Bakan Işıkhan, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
AA ve İHA
Hasan Yağmur

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