KAHRAMANMARAŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:21

Akaryakıt tankerine arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Elbistan-Çoğulhan karayolunun 12.kilometresinde hafif ticari aracın akaryakıt yüklü tankere arkadan çarpması sonucunda yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Elbistan-Çoğulhan karayolunun ilçeye...

Akaryakıt tankerine arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Elbistan-Çoğulhan karayolunun 12.kilometresinde hafif ticari aracın akaryakıt yüklü tankere arkadan çarpması sonucunda yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Çoğulhan karayolunun ilçeye bağlı Doğan Mahallesi çıkışında yaşandı. -Mersin’den getirdiği akaryakıtı boşaltmak için yol kenarında petrol istasyonuna dönüş yapmak isteyen İhsan İmir yönetimindeki 31 AOG 35 plakalı tankere, Necati Karagöz’ün kullandığı 44 NP 767 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Kazada, ön kısmı demir yığınına dönen aracın sürücüsü Karagöz, yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına istasyon çalışanları ve yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Yaralı, sıkıştığı şoför koltuğundan güçlükle çıkarıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Elbistan-Çoğulhan karayolu trafiğe kapandı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normale döndü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku