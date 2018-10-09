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09 Ekim 2018 Salı 15:06

AKEDAŞ’dan motivasyon ve iletişim eğitimi

AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş. çalışanlarına ‘Motivasyon ve İletişim’ konulu eğitim verdi.Adıyaman, Elbistan ve diğer ilçe işletmelerden eğitim için genel müdürlükte toplanan AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş. çalışanları,...

AKEDAŞ'dan motivasyon ve iletişim eğitimi
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AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş. çalışanlarına ‘Motivasyon ve İletişim’ konulu eğitim verdi.

Adıyaman, Elbistan ve diğer ilçe işletmelerden eğitim için genel müdürlükte toplanan AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş. çalışanları, meslek içi eğitim programına tabi tutuldu.

AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş. ayrıca Çağrı Merkezinde uygulamaya devam ettirdiği “Performans Değerlendirme Sistemi”nin ikinci periyot ödül törenini tüm çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirdi.

AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Medine Tanış, bütün Çağrı Merkezi çalışanlarını gayretlerinden dolayı tek tek tebrik ederek her zaman bir aile oldukları vurgusunu yaptı.

Başarılı olanların başarılarının artarak devamlılığını, diğer arkadaşların ise azimle daha hızlı devam etmelerini dileyen Tanış, katkılarından dolayı bütün ekip arkadaşlarına tek tek teşekkür etti.
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