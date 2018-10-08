Başkan Okay: “Fırsatçılara taviz verilmeyecek”

Dulkadiroğlu Belediyesi zabıta ekipleri, fırsatçılara karşı denetimlerini artırdı.

Döviz kurunda artışı bahane ederek haksız fiyat artışına giden iş yerleri konusunda çalışma yapan Dulkadiroğlu Belediyesi zabıta ekipleri, fırsatçılık yaptığı tespit edilen iş yerlerine cezai işlem uyguladı.

Yapılan denetimlerle ilgili konuşan Belediye Başkanı Necati Okay, fırsatçılara taviz verilmeyeceğini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda zabıta ekiplerimizin denetleme işlemlerine hız vermesini istedik. Şuanda ekiplerimiz sahada hem ihbarları değerlendiriyor hem de rutin denetlemeler yapıyor. Burada amacımız etiket üzerinden vatandaşın cebini yakmak isteyen esnafa yöneliktir. Doları bahane ederek fırsatçılık peşinde olan hiçbir esnafa geçit verilmeyecektir. Denetimlerimiz bundan sonraki süreçte de artarak devam edecektir. Bu konuda vatandaşımızın daha duyarlı olması ve Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi gördükleri olumsuzlukları bizlere şikayet etmesini istiyoruz” dedi.