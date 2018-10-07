Berberler pazar günleri çalışma yasağının kaldırılmasını istiyor

Kahramanmaraş’ta berber esnafı iş yerlerinin pazar günü kapatma zorunluluğunun kaldırılmasını istedi.

Dulkadiroğlu ilçesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde yer alan berber esnafı, kentte uygulanan pazar günleri berber esnafının iş yerini kapatılması zorunluluğuna tepki gösterdi. İnsanların çoğunlukla hafta sonları tıraş olduğunu söyleyen berber Yunus Yedikardeş, “Bize pazar günleri çalışma yasağı geldi, bu yasağın kalkmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımızın sürekli çalıştığı bir ülkede bizim çalışmamamız normal değil. Bizim tek derdimiz bu. Neden kapalı oluyor pazar günleri iş yerlerimiz. Zaten insanlar hafta içi tıraş olamıyor. Bütün insanlar genelde hafta sonu tıraş olmak istiyor. Örneğin pazar günü bir düğün var ve damat ve yakınlarının tıraş olması gerekiyor mecburen iş yerleri açılır ve tıraş edilir. Ama işin ucunda cezai işlem var bu yasakların kalkmasını istiyorum” diye konuştu.

Pazar günleri berberlerin çalışmasını serbest olmasını isteyen berber Bayram Ejderha, “Devlet büyüklerimiz çok çalışacağız derken bizim buradaki yetkililerimiz pazar günleri çalışmamızı engelliyor. İş yerlerimizi açtığımız zaman da cezalı duruma düşüyoruz” diye konuştu.