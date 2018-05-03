KAHRAMANMARAŞ:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 14:07

Büyükşehir Paravolley Türkiye şampiyonu oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Paravolley Takımı Türkiye şampiyonu oldu."Namağlup Şampiyonluk" sloganıyla sezona giriş yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Paravolley Takımı sezon boyunca oynadığı maçları kazanarak şampiyon...

Büyükşehir Paravolley Türkiye şampiyonu oldu
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Paravolley Takımı Türkiye şampiyonu oldu.

"Namağlup Şampiyonluk" sloganıyla sezona giriş yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Paravolley Takımı sezon boyunca oynadığı maçları kazanarak şampiyon oldu.

Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra sezon boyunca da enlerin seçildiği bireysel sporcu ödüllerinin de sahibi yine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Paravolley Takımı oldu.

Sezon boyunca oynanan müsabakalarda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Paravolley Takımı oyuncularından Gökhan Ekselans En İyi Hücumcu, Yunus Özbayhan En İyi Servisçi, Mehmet Okur En Değerli oyuncu seçildi.

Final maçlarını oynamak üzere Karaman’a giden Büyükşehir Belediye Paravolley Takımı burada yaptığı maçlarda, Gaziantep GSK’yı, Ceyhan Engelliler Spor Kulübünü, Konya Engelliler Spor Kulübünü ve Adana Ayyıldız Spor Kulübünü 3-0 skorlarıyla yenerek final maçlarını da namağlup tamamladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Paravolley 1. Lig C Grubunda mücadele eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Paravolley Takımı sezonu 18 puanla şampiyon olarak kapattı ve finallere yükseldi.

Final maçlarını da namağlup olarak tamamlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Paravolley Takımı bundan böyle Süper Lig’de mücadele edecek.
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