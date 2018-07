Dulkadiroğlu Belediyesi’nden yeni mesire alanı

Kahramanmaraş’ın en büyük mesire alanı Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yapılıyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Yalnız Ardıç mevkisinde A tipi mesire alanının çalışmalarına başladı.

400 dönüm alana sahip olacak mesire alanın ilk etap çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Necati Okay, bölgeye hitap edecek özel bir mesire alanını daha Kahramanmaraş’a kazandırdıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Necati Okay, şehrin özel bir projeye daha kavuştuğunu kaydetti. Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan mesire alanının yüksek rakım sebebiyle vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü hatırlatan Başkan Okay, A tipi mesire alanın rakımının bu alandan da yüksek olduğunu dile getirdi. Başkan Okay, “Mesire alanları genelde yaz aylarında tercih edilir durumdadır. Biz A tipi mesire alanında dört mevsim hizmet edecek şekilde çalışmalar yaptık. A tipi mesire alanımız hem Kahramanmaraş’a hem de bölgeye hitap edecek şekilde inşa edilmektedir. Yalnız ardıç bölgemizde yapımını sürdürdüğümüz mesire alanımız bin 300 rakım ve şehre yakınlığıyla cazibe merkezi olacak. Şuanda 1. Etabımız tamamlandı. Toplam alanımız 400 dönüme yakın bir bölgeyi kapsamaktadır. Bu bağlamda 2. etap çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm bu alanlarımız tamamlandığı takdirde sadece Kahramanmaraş merkeze değil, tüm bölgeye hitap edecek bir kapasiteye sahip olacaktır. Hemşerilerimin burada güzel vakit geçirmeleri adına gereken tüm hizmetleri en ince ayrıntısına kadar düşünerek inşa ediyoruz. Bin 800 metrekare çocuk oyun alanı, aynı şekilde 30 adet bungalov ev ve 42 metrekare oturum alanı olan 30 adet bungalov ev inşa ediyoruz” dedi.