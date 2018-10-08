Elbistan’da 2 bin 700 öğrenciye yetenek taraması yapılacak

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesinin yeni dönem çalışmaları başladı.Elbistan...

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesinin yeni dönem çalışmaları başladı.

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde uygulanan projede ilçedeki tüm ilkokul 3.sınıf öğrencileri, boy-kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti ve 20 metre sürat koşusu gibi Elbistan Gençlik Merkezi’ndeki parkurda 8 farklı istasyonda yetenekleri değerlendirilerek sayısal değerleri alınıyor.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, projeden Elbistan’da 2 bin 700 öğrencinin taramadan geçirileceğini söyledi.

Öğrencilerin, farklı yeteneklerinin test edildiği 8 farklı istasyondan geçirildiğini kaydeden Yılmaz, “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığımızın protokolü gereği, Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesini, tüm Türkiye’de olduğu gibi bugün itibariyle Elbistan’ımızda da başlattık. İlçemizde 2 bin 700 öğrencimize uygulayacağız. İl müdürlüğümüzden gelen uzman kişiler ve ilçemizden beden eğitimi öğretmenlerinden oluşan bir heyetle 8 tane istasyonda öğrencilerimiz tek tek sıçrama testi, pençe kuvveti testi, koşu testi ve esneklik testi gibi 8 adet testi başarıyla tamamlayıp sonuçları da barkod sistemine kaydoluyor. Bu bilgiler, bakanlığımızın veri tabanına aktarılıyor. Yetenekli sporcularımızın daha önceden tespitini sağlamayı amaçlıyoruz. İnşallah, yeni Hamza Yerlikaya’ların, Rıza Kayaalp’lerin yetişmesine vesile olacaktır bu proje. 2 hafta sürecek bu projemiz, İnşallah her yıl 3.sınıflarımızın taramasını yapacağız” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Yusuf Bayram Demirci ise, sporun, öğrencilerin okul başarısına direk etki ettiğini vurguladı.

Demirci, spor yapmadan önceki ders başarısı ile spor yatıktan sonraki ders başarısının yüzde 100 oranında arttığını belirterek, “Öğrencilerimiz, 2 saatlik de olsa spora zaman ayırmadığı zaman bilgisayar başında ya da başka aktivitelere yönleniyor. Bu bilimsel bir gerçektir” dedi.