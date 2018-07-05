KAHRAMANMARAŞ:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 13:28

Elbistan’da bonzai operasyonu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele (Narko-Tim) Grup Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonda, 3 parça halinde 1,36 gram bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.Elbistan...

Elbistan'da bonzai operasyonu
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele (Narko-Tim) Grup Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonda, 3 parça halinde 1,36 gram bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko-Timleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirdi. Çalışmalarda, hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan S.D. isimli şahıs, uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 70 TL para ile yakalandı. S.D. isimli şüphelinin uyuşturucu madde sattığı tespit edilen ve yakalanan H.Ç isimli şahsın üst aramasında 3 parça halinde toplam 1.36 gram bonzai ele geçirildi. S.D. isimli şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

H.Ç. isimli şahsa ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin bu yöndeki çalışmalarının aralıksız şekilde devam edeceği belirtildi.
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