Elbistan’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda 6,52 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, park ve bahçe ve metruk binaları kapsayan geniş çaplı operasyona imza attı. Ekipler, operasyon sırasında İ.B.ve K. K. isimli şahısların üzerlerinde arama yaptı. Şahısların üst aramasında 10 parça halinde satışa hazır toplam 6.52 gram bonzai adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne getirilen şüphelilerden K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheli İ.B. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.