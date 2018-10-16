ETSO’dan ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına destek

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’yla ilgili olarak, “Elbistan olarak gereken fedakarlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadelede...

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’yla ilgili olarak, “Elbistan olarak gereken fedakarlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadelede en ön cephede yer alacağız” dedi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koordinesinde açıklanan Enflasyonla Mücadele Programı’na ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Döviz kurundaki olağandışı artışın, enflasyon oranına yansıdığını ve bunun da hem vatandaşları hem de firmaları olumsuz etkilediğini belirten Başkan Paksoy, “Bilindiği gibi fiyat istikrarı, makro ekonominin durumunu yansıtan en önemli göstergelerden biridir. Türkiye, 2002’den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme elde etmiş, enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesi sağlanmıştır. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift haneler çıkmıştır. Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Berat Albayrak’ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programını son derece önemli buluyor ve destekliyoruz” diye konuştu.

Enflasyonla mücadelede hem kamu hem de özel sektör işbirliğine dikkat çeken ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, ‘Sorumluluk hepimizin’ diyerek şöyle devam etti:

“Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır. Bu çerçevede TOBB ve Odalar-Borsalar, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da ülke çapında ortak bir dayanışma içindedir. 81 il ve 160 ilçede Odalarımız ve Borsalarımız, enflasyonla mücadeleyi sahiplenmekte ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışma başlatmaktadır. Bu noktada özellikle vurgulamak isteriz ki, bu mücadeleye toplumun tük kesimleri ne kadar güçlü destek olursa, etkisi de o kadar büyük olur.”

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, daha sonra Meclis Başkanı Yüksel Çiçek’le birlikte Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında indirime giden esnafları ziyaret etti.