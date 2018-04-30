KAHRAMANMARAŞ:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 10:11

Kahraman Tazeoğlu, Kahramanmaraşlı sevenleriyle buluşacak

Yalnızlık ve aşk üzerine yoğunlaşan roman ve şiirleriyle edebiyat dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan şair ve yazar Kahraman Tazeoğlu, Kahramanmaraşlı sevenleriyle buluşacak.Sözleri, şiirleri, öykü ve romanlarıyla...

Kahraman Tazeoğlu, Kahramanmaraşlı sevenleriyle buluşacak
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Yalnızlık ve aşk üzerine yoğunlaşan roman ve şiirleriyle edebiyat dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan şair ve yazar Kahraman Tazeoğlu, Kahramanmaraşlı sevenleriyle buluşacak.

Sözleri, şiirleri, öykü ve romanlarıyla her kitabı en çok satanlar listesine girmeyi başaran Kahraman Tazeoğlu, Kahramanmaraşlı okurlarına son kitabı “İki Söz”ü imzalayacak.

Ünlü yazarın sevenleri, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde 5 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00 ile 15.00 arasında gerçekleştirilecek imza gününde, onunla sohbet edip, birlikte fotoğraf çektirme imkanı da bulabilecek.

Gönüllerden geçenleri cümlelere döken ve yüreklere dokunan kalemiyle her yaş grubundan büyük bir okur kitlesine sahip olan, Kahraman Tazeoğlu, son kitabını Kahramanmaraşlı okurları için imzalayacak. Ünlü şair ve yazar, “Seni asla unutmayacağım diyenler var ya. En unutkan onlar çıktı” sözleriyle özetlediği son kitabının arka kapağında şu ifadelere yer veriyor:

“Aşkta özgürce uçabilmesi için sedeften kanatlar taktım ona. Ama o, benim verdiğim kanatlarla benden gitti. Düşünüyorum da Kanat takmak yerine gitmesin diye bir ağaç gibi kökleriyle bağlasa mıydım kendime? Ama ne fayda Gitmeyecek olan kanadı olsa da kalır. Gidecek olana zincir vursan da kanatlanır. O şimdi ne mi yapıyor? Benden sakladığı ellerini başkalarına uzatıyor. Benimse ellerim buz tutarken kalbim cayır cayır yanıyor. Peki sonunda ne mi oldu? Ben onun için zaman kaybı, o benim için aşk ayıbı. Hayat bana neleri öğretti biliyor musun? Sen onu insan yerine koyarken o seni aptal yerine koyuyorsa yapacağın tek şey onu hayatından def etmektir. Eğer bunu yapamamışsan o haklı demektir. Sizi sevmeyenleri ve size değer vermeyenleri geçmişte bırakın. Asla geriye dönüp bakmayın. İnanın gelecek günler daha aydınlıktır. Ve geçmişe takılı kalmak bir geleceği harcamaktır. Hayat ayakta kazıklanmak değil, yediğin kazıklara rağmen ayakta kalabilmektir. Gerçek mücadele ise seçtiklerinle aynı yolda yürümekten çok, seçmediklerinin yolunuza taş koymasına karşı durabilmektir.”
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