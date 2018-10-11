KAHRAMANMARAŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 17:08

Kahramanmaraş Piazza, otomobil tutkunlarını buluşturacak

Kahramanmaraşlı otomobil tutkunları, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde, 12-13 ve 14 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Auto Show etkinliğinde buluşacak.AVM’nin açık otoparkında gerçekleştirilecek Auto Show’un 12 Ekim Cuma günü saat...

Kahramanmaraş Piazza, otomobil tutkunlarını buluşturacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kahramanmaraşlı otomobil tutkunları, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde, 12-13 ve 14 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Auto Show etkinliğinde buluşacak.

AVM’nin açık otoparkında gerçekleştirilecek Auto Show’un 12 Ekim Cuma günü saat 15.00’da yapılacak açılış töreninde; kırmızı halıda karşılanacak ziyaretçiler, konfeti yağmuruna tutulacak.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Auto Show etkinliğinde otomotiv sektörünün nabzını tutacak. Üç gün boyunca saat 13.00 ile 21.00 arasında ziyaretçilere açık olacak Auto Show’da dünyaca ünlü markaların son model otomobilleri yer alacak.

Ziyaretçilere özel indirimler ve uygun ödeme seçenekleri ile ayrıcalıklı fırsatlar da sunulacak.

Çocuklar için trafik parkurunun yer alacağı etkinlik kapsamında, Off-Road Show’da gerçekleştirilecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku