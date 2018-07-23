Kahramanmaraş Piazza’da sıfır kilometre otomobil kazanma şansı

Kahramanmaraş Piazza AVM, düzenlediği son kampanya ile bir ziyaretçisini daha sıfır kilometre otomobil sahibi yapacak.

Kahramanmaraş Piazza AVM, düzenlediği son kampanya ile bir ziyaretçisini daha sıfır kilometre otomobil sahibi yapacak.

9 Temmuz’da başlatılan ve 6 Kasım 2018 tarihine kadar devam edecek olan kampanyada 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, sıfır kilometre otomobil sahibi olma şansı kazanıyor.

Kampanyaya katılmak isteyen ziyaretçiler, 150 TL ve üzeri alışverişlerini belgeleyen fiş ya da faturalarla danışmaya başvurarak, çekiliş kuponlarını anında alabiliyorlar. Alışverişlerini artıranlar, aynı oranda çekiliş kuponu sahibi olup, sıfır kilometre otomobile daha fazla yaklaşma fırsatı buluyor.

Kampanya bitiminde Milli Piyango İdaresi ve noter eşliğinde, ziyaretçilerin huzurunda yapılacak çekilişte son model otomobil sahibini bulacak.