KAHRAMANMARAŞ:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 22:51

Kahramanmaraş polisi aranan 34 kişiyi yakaladı

Kahramanmaraş’ta polis tarafından 57 adreste yapılan aramada aranan 34 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş polisi aranan 34 kişiyi yakaladı
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Kahramanmaraş’ta polis tarafından 57 adreste yapılan aramada aranan 34 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan operasyona 32 polis ekibi ile 105 polis memuru katıldı. Yapılan operasyonda 99 şahıs sorgulanırken, 57 ikamette arama yapıldı. Operasyonda 2 kişi hırsızlık, 10 kişi yaralama, 4 kişi cinsel istismar ve cinsel saldırı, 1 kişi dolandırıcılık, 1 kişi görevi yaptırmamak için direnme, 1 kişi cinayet, 1 kişi mühür bozma, 1 kişi güveni kötüye kullanma, 2 kişi nafaka hükümlerine uymama, 4 kişi borçlunun ödeme şartını ihlal, 7 kişi diğer suçlardan olmak üzere toplam 34 aranan kişi yakalandı. Aranan şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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